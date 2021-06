El emotivo mensaje de la trilliza María Eugenia en memoria de Geñi, su hija mayor: "Te extrañamos cada vez más"

Cada 11 de junio es un día muy duro para las Trillizas de Oro y toda su familia. Particularmente para María Eugenia. Esa fecha se cumple Eugenia, su hija mayor, que falleció de cáncer en 2018. A Geñi, como la conocían, le descubrieron tumores en las mamas en 2015 y desde entonces luchó contra la enfermedad.

En un posteo de Instagram, las Trillizas escribieron: "Hoy cumplirías 37 años. Te extrañamos cada vez más. Ya nos reencontraremos". Junto a esa frase, publicaron una foto de Geñi con su madre María Eugenia.

'Geñi', tal como la llamaban sus seres queridos, murió a los 34 años, víctima de un cáncer de mama que hizo metástasis. Tres meses antes de su fallecimiento, le habían detectado tumores en la cabeza. Estaba casada con César Bustos y tenía 2 hijos, que en ese entonces tenían 11 y 5 años.

La noticia generó muchísima conmoción y María Eugenia recibió una cantidad innumerable de muestras de afecto. Poco después, reapareció en televisión y contó: "Hay mucha gente que me pregunta en Instagram, ¿cómo podés?, ¿cómo se hace? Se puede, porque ella me manda la fuerza para poder seguir, porque sino estaría en la cama todo el día. Y si tengo un motivo para levantarme, es mi trabajo".

Con apenas 34 años, la vida de Eugenia se apagó. Estaba internada desde hacía un tiempo en el Hospital Alemán, dando pelea a los tres tumores que le habían detectado en la cabeza. El lunes por la mañana, su tía Emilia, que además era madrina, estaba en el cuarto del Sanatorio para acompañar a su hermana María Eugenia en lo que, sabían, era el final.

"Se fue mientras le cantaban una canción de ellas", explicó ese día, el también fallecido jefe de prensa de las Trillizas, Fernando Prensa quien, además de manejar las comunicaciones de las Trillizas es amigo personal de sus familias.

"Emilia era la madrina y me dijo ‘yo la vi nacer y la vi irse’. Estuvo cantándole mientras se iba… estaba agonizando”, cerró. Ese día, María Eugenia eligió despedirse de su hija con la misma canción que le cantaba cuando estaba embarazada de ella.

Su hermana, la actriz Laura Laprida, recordó con unas dulces palabras a su hermana un tiempo después, durante una entrevista: "Lloro todos los días extrañando a mi hermana. Ella era mi hermana, pero en algún punto era como mi madre porque se re ocupaba de nosotros. Mamá y papá trabajaban mucho y ella tenía como un instinto que nos apañaba, nos ayudaba a hacer la tarea... era como una bola de amor".



Y finalizó: "Seguir sin ella es duro, difícil. Soy una persona que no llora mucho, soy bastante fría, pero después de esto te lloro en cualquier lado", contó a corazón abierto. "No hay nada más lindo que llorar en familia y compartir. No hay que pedir perdón por llorar, ni hay que esconderse, sino que hay que sacarlo".