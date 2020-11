El agridulce posteo de Martita Fort por el cumple de su padre: "Tengo la memoria borrosa"

El “Comandante” Ricardo Fort habría cumplido ayer 52 años pero pese a su ausencia física, su recuerdo sigue estando presente no sólo en los medios de comunicación, sino en el público que lo acompañó durante todo su peregrinaje hacia la fama. Pese a que la fecha de su natalicio fue ayer, su hija Marta Fort decidió escribir hoy un original mensaje conmovida por la cantidad de fotos que vio de su padre esparcidas por las redes sociales.

"No sabía que decir, ya que me pone incómoda hablar de mi papá. Entonces pensé en compartir el primer recuerdo del que tengo registro: las caminatas de mi papá y Gustavo llevándome en cochecito, recorriendo las calles y la rambla de Miami (la primera ciudad donde vivimos) algo bien alegre de él”, escribió en un posteo en su cuenta de Instagram la adolescente de 16 años.

“Hoy por hoy tengo la memoria muy borrosa, pero recuerdo también cuando con mi hermano nos escondimos jugando en un local de ropa y mi papá hizo cerrar el local entero para buscarnos mientras llorábamos de la risa. Capaz que muchos esperaban algo más de mí, pero este es el (quizás humilde) aporte para este día donde todos lo recuerdan", expresó emocionada en su propio Instagram. En la foto elegida se lo puede ver a Ricardo, su actual tutor Gustavo Martínez, su hermano Felipe y su niñera Marisa López.

Se trata del segundo homenaje que Martita le hizo a su padre este año, luego del posteo que hizo para, valga la redundancia, el Día del Padre. “Hola. Se acerca el Día del padre, y aunque el mío no se encuentre en este plano, está en mí y sé que en todos ustedes. Les propongo que para homenajearlo me envíen fotos de objetos y merchandasing que tengan con su cara”, subió en una story de IG. Como no podía ser de otra forma la hija del chocolatero recibió centenares de fotos.

Meses atrás, Martita expresó su enojo por los comentarios desubicados que recibe en las redes sociales. Al parecer, hay un usuario que le escribe con insistencia para invitarla a salir y no está dispuesto a escuchar un ‘no’ del otro lado. Para colmo, se trataría de un hombre grande y eso, a la joven, la indigna aún más.

Ricardo Fort fue uno de los primeros famosos en la Argentina que introdujo el tema de la subrogación de vientre. Desde muy joven manifestó su deseo de ser papá y cuando en la Argentina no era posible concretar su deseo, viajó a Los Ángeles, Estados Unidos donde el 25 de febrero de 2004 nacieron sus dos hijos: Marta y Felipe.

Fort falleció en 2013 a los 45 años luego de varias complicaciones de salud. Ayer, por la conmemoración de su natalicio su ex agente de prensa realizó varias notas en donde contó, entre otras cosas, que El Comandante tenía la certeza de que iba a fallecer joven; lo que finalmente ocurrió.

A través de su Twitter, Gustavo también le dedicó un mensaje: “Un 5 de noviembre de 1968 nacía el inolvidable y muy querido Richard y cumpliría hoy 52 años. Se lo extraña un montón. ¡Jamás te olvidaremos! Estás en nuestros corazones y sobretodo en los corazones de tus hijos, Marta y Felipe".