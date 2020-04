El emotivo pedido de la hija de Marcos Mundstock: "Les Luthiers no muere con ninguno de sus integrantes"

Lucía, la hija del humorista Marcos Mundstock recordó a su papá y pidió a los fans de Les Luthiers que no hablen del grupo “en pasado”. “No hay sueño más grande que perdure por siempre, papá se fue y no saben lo triste que se va a poner si Les Luthiers también se va”, aseguró Lucía Mundstock en un comunicado difundido por Twitter.

El mensaje fue publicado en la cuenta del productor teatral Lino Patalano, propietario del teatro Maipo y padrino de Lucía, hija del humorista fallecido la semana pasada a los 77 años tras combatir una enfermedad durante más de un año. “No debemos hablar de Les Luthiers en pasado. Siempre en presente y en futuro. Les Luthiers sigue con Carlos y con Jorge sobre el escenario, así como con Tato, Martín, Tomás y Roberto. Hoy esa es la formación y mañana quizá será otra y así por siempre”, afirmó, en referencia a la formación actual de la banda.

“Hablan de Les Luthiers en pasado, como si hubiera muerto con mi papá. Empapados de elogios, pero en tiempo pasado. Quizás sienten, a primera vista, que es una forma de homenajear a mi papá. Pero, por favor, todo lo contrario”, continuó Lucía, la hija del genial humorista que fue uno de los creadores del grupo, a fines de la década de 1960. “Tanto para él como para Daniel (Rabinovich, fallecido en 2015), Les Luthiers es su proyecto, su vida. Y no hay sueño más grande que eso perdure por siempre”.

“Les Luthiers – continúa la carta de la hija de Mundstock – no muere con ninguno de sus integrantes, es inmortal. Es tanto más grande que cualquiera de ellos, porque es tan enorme lo que consiguieron, que sobrepasa a cualquier individualidad. Es un ingenio y una genialidad que merece que no la dejemos morir jamás. Papá se fue y no saben qué triste lo va a poner si Les Luthiers también”.

Quiero compartirles estas palabras de mi querida y admirada ahijada. pic.twitter.com/DiZsCxvx1t — Lino Patalano (@linopatalanook) April 26, 2020

Un año atrás, en mayo de 2019, Roberto Antier comenzó a reemplazar a Marcos Mundstock en el grupo, aunque ya lo integraba desde 2015, cuando debutó en el espectáculo Gran Reserva, en una temporada que contó con menos integrantes por la muerte de Rabinovich y la ausencia de Carlos Núñez Cortés, otro de los fundadores, que había decidido retirarse. Su debut reemplazando a Mundstock fue en febrero de 2019, cuando el fallecido humorista se descompuso antes de un show en el Gran Rex.