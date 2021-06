El emotivo posteo de Cande Tinelli para su madre, en plena recuperación: "Nunca voy a soltarte"

Luego de recibir un trasplante de hígado a comienzos de junio, Soledad Aquino, ex esposa de Marcelo Tinelli y madre de sus hijas mayores Micaela y Candelaria, se encuentra en plena recuperación.

Y justamente en las últimas horas, fue la propia Candelaria quien le dedicó a su madre una emotiva publicación en redes sociales para demostrarle su apoyo en este difícil momento.

Así, subió a sus historias de Instagram una imagen en blanco y negro junto a Soledad, acompañada por la frase "Nunca, pero nunca, voy a soltarte la mano".

Aquino fue internada en terapia intensiva en marzo, luego de que le realizaran estudios a través de los cuales se le detectó una hemorragia estomacal.

Además, después de ser operada para resolver ese problema de salud, dio positivo de coronavirus y se determinó que necesitaba un trasplante de hígado.

Si bien sus hijas fueron las primeras en ofrecerse como donantes, Soledad necesitaba el órgano completo y no el fragmento que puede ofrecer un donante vivo, ya que su salud estaba muy deteriorada.

Después de dos meses en lista de espera, Aquino finalmente pudo ser trasplantada el 10 de junio. En aquel momento Micaela se encontraba de vacaciones en Disney junto a su novio, el futbolista Lisandro López, y al enterarse, decidió volver de urgencia a Buenos Aires.

"Fue hermoso el gesto de que se puedan venir rápido y que hoy ya puedan estar junto a su mamá. Deseo de todo corazón que ella esté bien, siento el amor de ser padre de dos hermosas mujeres con ella", expresó Marcelo Tinelli al respecto.

"Sé que me escucha cuando le hablo en terapia intensiva", agregó al aire en ShowMatch en relación con su ex esposa. "Son momentos difíciles pero estamos todos acompañándola para que pueda salir adelante".

"No me gusta hablar de mis temas personales y más cuando son delicados, pero me gustaría agradecerles los mensajes y la hermosa energía que me mandan. ¡No saben cómo llega esa energía tan linda!", expresó por su parte Micaela luego de la decisiva intervención quirúrgica.