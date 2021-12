El emotivo posteo de Gianinna Maradona tras la muerte de su tío Hugo: "Abrazalo por mí, padrino”

La muerte de Hugo Maradona, el hermano menor de Diego Armando Maradona, conmocionó a todos. Tenía tan solo 52 años y falleció por un infarto, mientras estaba en su casa de Nápoles, en Italia. Su deceso sucedió en la mañana del martes y Paola Morra, su esposa italiana, lo encontró en su habitación.

Desde hace un tiempo su estado de salud había estado delicado y lo habían tenido que operar del estómago. Pero, según allegados, se había recuperado rápidamente y no sospechaban que podía sufrir una muerte repentina. Entre los planes del hermano menor de Diego estaba el de viajar a Argentina en los próximos días para visitar a sus hermanas.

Hoy, lo llora el mundo del fútbol de Argentina y de Italia. Pero el golpe más duro lo recibió toda su familia, que hace poco más de un año tuvieron que despedir a Diego, de manera inesperada, tras una falla cardíaca y un edema pulmonar. La primera en despedirlo en redes sociales fue Dalma, la hija mayor de Diego y Claudia Villafañe, que escribió: “QEPD tío”.

En tanto, Gianinna utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un largo posteo. Junto a la carta publicó dos fotos. En una están su hijo Benjamín, Diego y sus tíos Hugo y Raúl. La carta comienza así: “Hoy no, en un tiempo quizás si. Lo inexplicable de la vida misma, aceptar lo inaceptable. El más chiquito de los 3, mi padrino, el más rebelde, el que vivió siempre lejos, el padre de Nicole, Thiago y Melina, al que fui a ver a Japón como regalo de cumple porque jugaba allá, quien me hizo conocer a Pochacco, Badtz-Maru y Hello Kitty”.

Y continuó: “Compañero de karaoke, quien me dio sushi por primera vez, quien me vetó a Snoppy para siempre por decirme que era mufa, el peleador más peleón si me veía con un chabón. Me guardo haber compartido tanto”.

En ese punto, Gianinna continuó dando a conocer diferentes vivencias e intimidades de su relación con su querido tío Hugo: “Nuestros puchos y birras, las cajitas para que le dé a mi hijo, mis reclamos con risas diciéndote que solo tenía 8 años, la clínica olivos juntos, hablarnos con los ojos”.

Y finalizó el texto con la siguiente frase: “Me guardo para siempre nuestra complicidad y risas, nuestras agarradas y las charlas de frente. Siempre lejos pero cerca, me abandonaste antes de irte de la tierra, pero un abrazo mas me hubiese gustado darte. Sentirte. Buen viaje Padrino, abrázalo fuerte por mí. Feliz reencuentro! LOS AMO!”.

Mientras tanto, en Italia, la familia de Hugo vive un duelo profundo. Su mujer, con quien se casó en 2016, se encuentra contenida por su familia. En tanto, la ex pareja del Turco, Delia y sus hijos Nicole, Thiago y Melina viajarán a Italia para despedirlo.

En tanto, el Chino Maradona, hijo de Kity, una de las hermanas mayores, afirmó en una entrevista: “Sé que se había hecho unos estudios últimamente, el domingo casualmente le comentó a mi vieja que le había salido todo bien, por eso esto sorprende más todavía. No sabría decirte bien qué era lo que él tenía, pero sí algo sé que había”.

Y agregó: “Es totalmente inesperado, me despertó un amigo preguntándome si era verdad y llamé a mi vieja. Obviamente estaba destrozada, había hablado encima el domingo con él. Pensamos que ya no nos podía pasar más nada y nos desayunamos hoy con esto. Mi vieja estaba mal, llorando, me decía: ‘Encima esto pasa estando tan lejos’. estaba esperando un rato para volver a llamarla y ahí saber qué es lo que quieren hacer”.

Por último relató sobre el vínculo que tenía con Hugo: “Siempre tenía contacto con él por las redes más que nada, hablábamos por Facebook todo el tiempo. Por teléfono hacía bastante que no hablábamos, pero siempre siempre había un contacto con el loco ese. La verdad que me duele. Lo voy a extrañar un montón, era un personaje muy lindo, muy especial”.