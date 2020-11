El emotivo recuerdo de Florencia de la V para con Diego Maradona

Florencia de la V aprovechó una de sus columnas semanales en Página/12 para homenajear a Diego Maradona. Para hacerlo recordó, además de cuando lo conoció y sus vivencias en el Mundial de México1986, que fue el propio Maradona la primera persona que la llamó cuando logró que la Justicia la reconozca como mujer.

“¿Saben quién fue el primero que me llamó para felicitarme? Diego Armando Maradona. Sonó mi celular, respondí y escuché su voz. Imagínense mi sorpresa... «¡Muy bien Florcita, se hizo justicia!», fueron sus palabras. ¿Cómo puedo olvidar ese gesto? Diego había comprendido antes que nadie el significado de ese fallo, la justicia social a un colectivo tan discriminado como lo fue él por cabecita negra. Ese Diego quiero recordar y despedir: el que ocupa un lugar en lo más sagrado de la memoria popular argentina y en nuestros corazones. ¿Por ser travesti y feminista no puedo llorar al Diez? ¡Por favor! Déjenme llorarlo en paz”, escribió de la V.

En su columna, Flor además remarca que no tiene que haber contradicciones dentro del movimiento feminista a la hora de homenajear a Maradona. “Su muerte despertó un debate feroz entre algunos sectores del feminismo. ¿Por ser feminista no se puede llorar a Maradona? El feminismo que yo veo hoy, el que nos toca atravesar como argentinas latinoamericanas, se trata y habita con la más absoluta contradicción. A quienes nos rodean, padres, hermanos, primos, familiares, amigues, compañeras que no están cien por ciento decontruides: ¿no lxs queremos más por esto?, ¿lxs expulsamos de nuestra vida? Yo creo que si este va a ser el camino, estamos complicades”, agregó.

De la V recordó también que, aun sin ser amiga de Maradona, sólo habiéndolo visto un par de veces, también estuvo en el programa La Noche del 10, lo que la sorprendió. “Los años pasaron y siempre que lo cruzaba en algún lugar era muy afectuoso conmigo. Tanto que fui de las pocas celebrities argentinas que eligió para entrevistar en su programa estelar La Noche Del Diez. No fui su amiga, pero siempre sentí su cariño y respeto, y si bien hace dos años me vi envuelta en una polémica con él por un comentario hiriente sobre mí, ese no era el Diego que yo conocí. Claro que me dolió y no lo voy a negar, pero muchas veces la exposición nos juega una mala pasada”, agregó.

Después de haber velado y enterrado a su padre, las tres hijas mujeres de Diego Maradona; Jana, Gianinna y Dalma, fueron citadas a declarar como testigos por la Fiscalía que investiga las circunstancias en las que ocurrió la muerte del "Diez". En la noche del sábado, las tres hablaron de la salud del ex deportista y sin dudarlo apuntaron contra su neurocirujano, Leopoldo Luque.

Según trascendió, las jóvenes llegaron el sábado cerca de las 20 a la fiscalía de San Isidro, y se retiraron del lugar casi a las 2 de la mañana, después de haber prestado declaración las tres juntas.

Durante las seis horas que estuvieron en el lugar, los investigadores le preguntaron a las chicas en qué estado habían visto a su padre en los días previos a su muerte. Fueron consultadas, además, sobre las personas que estaban a cargo de la salud del astro del fútbol.