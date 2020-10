El emotivo recuerdo de Tenembaum a un año de la muerte de Zloto: "Era una compañía permanente"

A un año de la muerte de Marcelo Zlotogwiazda, el periodista y conductor Ernesto Tenembaum recordó a su mejor amigo y compañero de trabajo durante treinta años con un emotivo informe en su programa de Radio Con Vos, donde repasó audios y fragmentos de participaciones televisivas y radiales de Zloto desde 1992 hasta unas pocas semanas antes de su muerte. Emocionado, relató cómo era la amistad con el fallecido periodista. “Era una compañía permanente, nos llamábamos cada dos o tres días”.

Zloto murió hace exactamente un año tras una larga lucha contra un cáncer de colon que provocó una gran conmoción en los medios, no sólo por tratarse de una figura pública con una larga trayectoria y reconocimiento, sino también porque se trataba de un hombre muy joven: apenas tenía 61 años. En aquel entonces, Tenembaum ya había hecho un extenso editorial recordando en un programa especial cómo era la relación con Zloto y cómo había sido el vínculo entre ellos durante 30 años de amistad, contando además algunos detalles tal vez desconocidos de la vida del periodista económico.

Este jueves, en su programa Y ahora quién podrá ayudarnos, de Radio Con Vos, el periodista volvió a recordar a Zlotogwiazda con cariño y muy emocionado, a partir de fragmentos de participaciones de Zloto en programas de radio y televisión desde 1992 hasta pocos días antes de su muerte. De Hora Clave, con Mariano Grondona, a la recordada entrevista a Ramona Medina, militante de La Poderosa fallecida meses atrás por COVID-19 y a quien Zloto había entrevistado por primera vez hace un año para hablar de la crisis económica y cómo era gestionar la alimentación para un comedor comunitario.

“Hoy es un día especial – dijo Tenembaum – para mí y para la radio y creo que para un sector del periodismo también”. “Los que estábamos más cerca de él sabíamos que el desenlace era inminente, fue uno de los mejores periodistas que tuvo la sociedad”, señaló el conductor. “Uno piensa en aniversarios, recuerda a las personas todos los días porquie los tiene cerca y también porque los extraña. En el caso de Marcelo me pregunto qué hubiera dicho de la pandemia, del primer año de Alberto Fernández, del plan económico, de las incongruencias, qué estaría pensando”.

Además, Tenembaum contó que para él, Zloto “era una compañía permanente”. “Nos llamábamos cada dos o tres días, era un interlocutor permanente, inclusive disintiendo en cosas muy importantes”.

Tenembaum cerró el bloque muy emocionado con un extenso fragmento del reportaje que hace poco más de un año concedió junto a Zloto al periodista Luis Novaresio, que les consultó a ambos qué era lo que más admiraban del otro. Allí, el actual conductor de Radio Con Vos relató, entre otros aspectos, la solidaridad, la rigurosidad y la coherencia de su amigo a lo largo de varias décadas trabajando juntos. Entre otros recuerdos, contó que en 1995 hubo un paro muy duro en el diario Página 12 y que el único jefe que adhirió a la huelga fue Zloto.

Otro de los momentos emotivos fue cuando Tenembaum puso al aire un fragmento del último audio público de Zloto con vida, durante una charla que brindó en Comodoro Rivadavia, pocos días antes de su muerte. “Todo de lo que habla parece que es actual: Marcelo murió el 15 de octubre y el 10 fue a dar una charla con la panza hinchada y casi sin energías a Comodoro Rivadavia”, contó Ernesto. “Todos tratamos de convencerlo de que no fuera, y él nos decía ‘es mi vida y la voy a vivir hasta que me muera’. Me conmueve recordar estos momentos, era muy angustioso, uno llama todo el tiempo para ver cómo estaba”.