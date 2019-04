El emotivo reencuentro de Marley, Mirko y la mujer que lo llevó en su vientre

En una nueva temporada de Por el Mundo, Marley decidió reencontrarse frente a las cámaras con Brittany, la mujer que llevó adelante el embarazo de Mirko. El conductor, su hijo y Brittany se reunieron en Australia, el país que recorrieron con Susana Giménez, la primera invitada a su programa de viajes.

"Ella se llama Brittany y es de Estados Unidos. El óvulo lo cedió una mujer rusa. Lo quiero contar porque esto no es un negocio. Es gente que está haciendo un favor, una donación... Ellos decidieron hacer una obra de caridad. Leyeron mi perfil, donde cuento que ayudo a niños de la guerra de Irak y también a una chica de Haití. Así fue como nos conectaron", detalló Marley, previo a mostrar las imágenes del encuentro.

"¡Hola hermoso!", dijo Brittany apenas vio a Mirko. "¿Te acordás de ella? Estuviste en su panza...", fueron las palabras de Marley para su hijo. "Está enorme. No lo puedo creer. Es el mismo bebé", agregó Brittany sobre el simpático niño, a quien no veía desde que tenía un mes y medio de vida.

"Tomamos la decisión porque siempre quisimos ayudar a una familia. Siempre ayudamos, siempre contribuimos a la comunidad. Un día, mi marido y yo hablamos y dijimos que queríamos hacer algo más", contó la mujer sobre su decisión y detalló que se conocieron vía Skype. "Cuando leí tu perfil me di cuenta que eras la persona adecuada", aseguró sobre Marley.

Fue un proceso largo pero muy bonito. Siempre estuvimos en comunicación durante todo el tiempo".

Algo emocionado pero conteniendo las lágrimas el conductor acotó: "Fue un proceso largo, pero muy bonito. Siempre estuvimos en comunicación durante todo el tiempo". Con Mirko en brazos y frente a la mujer que colaboró en convertir su sueño de ser padre en realidad, Marley no pudo contenerse y se emocionó al recordar el momento en que le avisaron que Brittany estaba embarazada. "Estaba caminado por Buenos Aires, me avisaron por un mensaje y quedé congelado en la calle. Estaba muy emocionado y la gente me saludaba, aunque no sabían bien por qué", aseguró.

"Al principio no lo podía creer. Me puse muy feliz por vos", aportó Brittany sobre el perfil público de Mirko en las redes sociales y principalmente se sorprendió por el encuentro que el pequeño tuvo con Barack Obama, ex presidente de EE.UU. "Te voy a agradecer por siempre por lo que hiciste, porque ser padre es lo más hermoso del mundo", se despidió Marley de quien llevó a su hijo en el vientre.

