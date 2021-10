El emotivo video de Ana Rosenfeld, tras enterrar a su marido: "Mi cara no es la misma de antes"

Después de enterrar el viernes los restos de su marido, Marcelo Frydlewski, en el cementerio de La Tablada; Ana Rosenfeld regresó hoy a su estudio y compartió un emotivo video. Es la primera vez que la abogada habla de forma pública tras la muerte del empresario, quien falleció en Estados Unidos luego de contraer Covid-19.

"No es un día fácil, yo avisé que hoy volvía. Sí, volví. Volví con la cabeza, volví con el cuerpo; mi corazón no está acá. Pero en memoria y en honor tuyo, te prometo mi querido amor que voy a seguir fuerte, fuerte, fuerte; porque sé que lo hubieras deseado, sé que me apoyás y sé que siempre fuiste el motor que me dio la energía para ser lo que soy. Así que... estoy", arrancó el video, que se grabó desde el despacho de la letrada.

Entera, aunque visiblemente angustiada, Ana sumó: "Todos dicen que mi cara no es la misma de antes y no. Te podés vestir, poner un montón de cosas, pero estos ojitos van a seguir llorando y mucho. Estoy".

Frydlewski falleció tras luchar contra el Covid-19 durante un mes y medio el último sábado. El empresario de 67 años estaba internado en un hospital de Miami desde el 22 de agosto y su salud -considerado persona de riesgo no solo por su edad, sino también por padecer cáncer de pulmón hace algunos años- no hizo más que empeorar desde entonces a causa de la enfermedad.

A lo largo de la semana pasada, la abogada estuvo en Miami realizando todos los trámites necesarios para poder repatriar el cuerpo de su marido y, finalmente, este viernes, fue velado y trasladado al cementerio de La Tablada. Además de familiares y amigos muy cercanos, Rosenfeld estuvo acompañada de Fabián Doman, quien la ayudó a resolver los incómodos trámites que deben llevarse adelante para repatriar un cuerpo, y Rocío Oliva.