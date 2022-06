El enojo de Diego Maradona Jr. con Dalma: “Estuvo en Nápoles y no fue capaz de llamarme”

Durante dos años, Diego Maradona Junior estuvo lejos del país. La pandemia de coronavirus cambió la realidad del planeta entero y, en ese contexto, el italiano no pudo acompañar a su padre Diego Maradona cuando fue operado de un hematoma subdural a comienzos de noviembre de 2020 y tampoco pudo despedirse de él tras la inesperada muerte del astro mundial pocos días después de aquella cirugía.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Durante ese tiempo, Junior se aferró a su familia, conformada por su mujer Nunzia Peninno, su hija India, de tres años, y su hijo Diego Matías. Apenas pisó el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Maradona habló con los periodistas que lo esperaban. Lo primero que dijo fue: “Estoy feliz. Vinimos toda la familia, vamos a estar unos 20 días. El principal motivo de mi viaje es saludar a mi viejo, porque no lo pude saludar cuando falleció, quiero que mi hija India conozca Argentina y reunirme para resolver algunas cosas”.

Enseguida, al ser consultado si tenía que reunirse con sus hermanas Dalma y Gianinna para cerrar acuerdos en torno a la herencia, de la que también participan Jana y Verónica Ojeda en nombre de Dieguito Fernando, el italiano dijo: “Hay que hacer un montón de cosas. Así que decir una u otra, sería una mentira. No es solo por el lado de la herencia, tengo el tramite de mi pasaporte argentino, tengo muchas cosas que hacer acá”.

En tanto, sobre el juicio vinculado a la muerte de su padre y al rol del ex apoderado de Maradona, Matías Morla, Diego dijo: “Se dijeron un montón de mentiras Hay que dejar que la justicia haga su curso. Estamos acá y terminamos mañana de decirte las cosas que no me gustaron. Mentiras generales, no de parte de nadie. Me molesta cuando inventan, cuando hay algo verdadero yo no hablo, pero cuando inventan las cosas me molesta. No voy a aclarar porque no tengo ninguna razón para hacerlo. Pero algunas cosas me molestaron”.

Entonces al ser consultado sobre la relación con sus hermanas, Maradona explicó: “Estoy bien con todos. Yo no tengo ningún problema con nadie. Está Diego Fernando también, que a veces se lo olvida. Mi relación es buena con todos. Con Verónica también está bien la relación”. Y además habló sobre el proyecto de Dalma y Gianinna, junto con Claudia Villafañe para trasladar los restos de Maradona a un memorial en la Ciudad de Buenos Aires: “Para mí, mi viejo tiene que estar con sus padres, como es justo que sea. Me emociona mucho estar acá, es mi casa”.

Ese punto sería fundamental para Junior, que está en contra de la toma de decisiones, sin ninguna consulta a él, respecto al uso de la marca Maradona, a los proyectos comerciales y también de los arreglos económicos. Tampoco está de acuerdo en el traslado de los restos de su padre a Buenos Aires. El otro punto es cerrar la división de diversos bienes que las hermanas aún no quisieron repartir.

Además, Junior llegó al país para tejer una alianza y contar con una emisaria en Argentina. Por eso, se reunión con Verónica Ojeda y Dieguito Fernando. De ahora en más, la única que queda en el medio de los dos bandos de los herederos será Jana, quien tras diversas traiciones de Dalma y de Gianinna en torno al juicio y a ciertas divisiones monetarias, optó por no seguir a nadie.

Tras el encuentro con su hermano, Junior afirmó: "No es la primera vez que nos juntamos con Dieguito Fernando. Me dicen que somos parecidos, yo no me doy cuenta. Fue un almuerzo en familia con todos. A mi siempre me da placer ver a mis hermanos, siempre lo dije…".

Y continuó: "El encuentro con Dieguito Fernando se organizó simple. Yo hablo con Verónica (Ojeda, la mamá del nene) y le dije que cuando estuviese en Argentina quería ver a mi hermano, y lo hicimos. Le mandé un mensaje para ver si se podía almorzar y me dijeron enseguida que si".

Enseguida, le dedicó unas duras palabras a Dalma y recordó que la hija de Claudia fue a la ciudad donde él vive y no se comunicó en ningún momento. "Dalma vino a Italia y no me llamó a mí. ¿Por qué no se lo preguntaron a ella, a eso? , ¿por qué no me llamó a mí? Nunca dije que no le interesa tener una relación fluida conmigo. Dije que vino a Nápoles y no me llamó", afirmó.

En ese punto, siguió: "No veo el por qué, si yo estoy en Buenos Aires, la tengo que llamar. No me enteré por ella que estaba allá. me entero casi todo por la prensa pero no es importante. Lo importante es lo que estábamos acá". Durante aquellas vacaciones de Dalma por Nápoles además de subir fotos en sus redes sociales, se convirtió en noticia porque no pudo ingresar a la cancha del Napoli, club donde Diego brilló. Por entonces, la hija mayor de Maradona había dicho: "El Napoli no me deja entrar al estadio que lleva el nombre de mi papá".

En cuanto a su actual vínculo con Dalma y con Gianinna, Junior fue contundente. Por ello habló de su estado de ánimo por la relación con sus hermanas y aseguró: "No estoy ofuscado, esa no es la palabra justa. Las relaciones con Dalma y con Gianinna están normales. hablan entre los abogados. Nosotros hablamos cuando se necesita".