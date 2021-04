El enojo de Flavio Mendoza, tras el anuncio de Alberto: "Hay que ser corrupto para pasarla bien"

La pandemia de coronavirus causó que los teatros estuvieran cerrados desde principios de marzo, días antes de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina. Durante varios meses, por no decir un año completo, muchos artistas perdieron sus trabajos y, en consecuencia, sus principales fuentes de ingreso.

Entre ellos se encontraba Flavio Mendoza, cabeza de compañía que tiene escuelas, circo, y distintos espectáculos teatrales. El productor teatral había asegurado en su momento que al menos 280 familias dependían de él, razón por la cual tuvo que vender un departamento para mantener la estructura que forjó durante los últimos años.

Es también por esta razón que a mediados de septiembre del año pasado, Flavio presentó al Gobierno de la Ciudad un protocolo sanitario para que regrese el teatro con público. Según sus dichos, las funciones por streaming no le funcionaban personalmente a él: trabajó junto a una infectóloga en las reformas sobre el Teatro Broadway, complejo que alquiló y que siguió pagando durante los meses de aislamiento, aún con sus puertas cerradas.

Allí presentó "Un estreno, un velorio", en la que encabeza un elenco junto a Nicolás Scarpino (también director), Raúl Lavié, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa. Con esta obra, Mendoza fue, junto a Carlos Rottemberg, de los primeros productores en reabrir las puertas de los teatros luego de ochos meses cerrados por la pandemia.

Con la sala del Broadway reacondicionada y adecuada a los nuevos protocolos sanitarios y un aforo reducido al 30 por ciento, el teatro volvió a funcionar en noviembre del año pasado. Su estreno más reciente es El Circo del ánima, un homenaje a sus orígenes familiares y artísticos. La propuesta del también coreógrafo intenta revalorizar el género circense con artistas de prestigio y maquinarias de última tecnología.

Adaptado a los nuevos protocolos sanitarios que exigía el momento de pandemia aún vigente, el espectáculo que se presentó en el Parque Sarmiento, ya tuvo su estreno hace dos años en otro predio, un playón de la autopista Buenos Aires-La Plata. La carpa que alberga su circo es importada de Italia y tiene capacidad para 2.000 personas.

Lo cierto es que el último anuncio del presidente Alberto Fernández, sobre las nuevas medidas que buscarán impedir que el número de casos diarios de COVID-19 sigan en aumento, molestó, y mucho, al ex jurado del Bailando por un sueño. "Hagan las cosas bien. No roben vacunas, no aprueben fiestas clandestinas, no hagan funerales en medio de una pandemia", pidió el productor teatral a través de las redes sociales.

En ese sentido, apuntó directamente contra el primer mandatario y le pidió que dejen trabajar a las personas "honestas". "Dejen trabajar a las personas honestas y haciendo las cosas bien. Este es el país del revés; tenés que ser corrupto para pasarla bien acá. Otra ves el arte los artistas nuestra industria vuelve a ser golpeada y en algunos casos golpe mortal", sostuvo, indignado.

En su descargo, Flavio remarcó que los artistas, sobre todo en su caso, lograron el mejor protocolo posible para cuidar, no solo al público, sino también a los trabajadores. "Demostramos la responsabilidad y el cuidado pero de igual manera nos dejan sin trabajo, muchas familias dependen d lo poco que estamos trabajando. Tomen medidas más inteligentes ,más cuidados pero no cierren una vez más...¿chicos sin colegio otra vez?", disparó.

Y sentenció, apoyando la labor de los médicos que diariamente luchan contra esta pandemia: "Todos merecemos trabajar, ya dimos un año de nuestras vidas. Sé que hay una pandemia, pero aprendamos a convivir con respeto al otro y al que hace las cosas bien. Mis respetos a todos los médicos, enfermeros y gente de la salud que son los grandes gladiadores en este momento del mundo, ayudémonos entre todos. Es la única manera de atravesar esta horrible realidad".