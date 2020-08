El enojo de Jey Mammon contra el jurado del Cantando 2020: "Chupame un huevo"

Anoche, Jey Mammon decidió que era tiempo de que "Estelita" -su personaje más querido- entrara en acción en la pista del Cantando por un sueño. Fue entonces que, junto a Carla del Huerto y vestido para la ocasión, cantó el hit “Marchate ahora” de Los Totora.

Claro está, el resultado no convenció al jurado y el humorista no solo consiguió un bajo puntaje, sino que además recibió dolorosas criticas que lastimaron su ego.

De hecho, detrás de cámara, Jey arremetió contra los cuatro integrantes del jurado y, furioso, aseguró que "le chup.. un huevo" si se divirtieron con su performance como Estelita. “Me vengo a divertir yo y tenía que explicarles que estaba divirtiéndome", aseguró.

Todo ocurrió el lunes por la noche, luego de que el humorista, caracterizado como Estelita, interpretara el éxito de Los Totora y lograra el rechazo del jurado integrado por Nacha Guevara, Karina La Princesita, Pepe Cibrián y Moria Casán.

Sin ir más lejos, hasta el propio Marcelo Tinelli, que sigue diariamente el show desde su casa, manifestó su descontento con la actuación de Jey a la hora de cantar. "No me gustó nada el dúo de Jey Mammon. Otras veces estuvo muy bien", escribió el titular de LaFlia.

Por su parte, el jurado completo coincidió con que Jey "aburrió" al interpretar a Estelita, palabra que motivó la furia del humorista. "Me gusta más Jey Mammon que Estelita”, dijo Nacha.

Karina, aclaró: “Me divierto mucho con Estelita, pero no cantando cumbia. Me aburrió". Lo mismo ocurrió con Pepe Cibrián, quien le dijo: “Estelita no me divirtió tanto". Mientras que Moria, cerró: “Horrible como sonó todo y no tuvo gracia”.

Enojado por los 16 puntos que logró, el humorista disparó: "De todas formas, no sé cual es el criterio en este programa, no sé que quieren que les diga. Los súper respeto, pero la opinión de ustedes en este programa es totalmente incongruente, y no lo digo yo, lo dice la gente".

Pero fue tal la bronca de Jey, que se filtró un video en los pasillos de Laflia en el que dispara contra el jurado. "Está todo bien, pero gente que hace teatro que no sepa diferenciar una persona de un personaje, ya es medio jodido viste", se lo escucha despotricar al comediante.

Con su compañera al lado, Jey habló con la producción y hasta amagó con renunciar al ciclo: "No me enoja lo que dicen, no la veo así ni en pedo. Me vengo a divertir yo, les tenía que explicar que me estaba divirtiendo y me decían 'no vos no te estas divirtiendo', bueno chupame un huevo".

Finalmente, Jey aclaró que no volverá a la pista del Cantando 2020 interpretando a Estelita. "Estoy acá para chivear mi programa, no vengo a divertir al jurado, vine a divertirme yo, lo hice y la pase bárbaro. Yo vine hoy, al duelo no vengo, no puedo, que venga Jey que es el participante, pobre pibe, que siga en el programa, no le voy a cagar la carrera. Pero yo no vuelvo", concluyó en una nota con Los Ángeles a la mañana.