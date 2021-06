El enojo de la China Suárez después de los posteos borrados de Vicuña y los rumores de crisis: “Es agotador”

Desde el inicio de la relación de Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña, la polémica siempre los rodeó. Manta de Nepal, palta y enojo de Carolina Ardohain ya bien el pasado y con dos hijos juntos, la actriz y el chileno ya enfrentaron decenas de rumores de separación y otras de infidelidades.

En ese caso, las redes sociales le han servido a la China como disparador para negar cualquier tipo de chimento que los involucre a él y a su pareja. Desde hace meses, allegados a la pareja niegan cualquier tipo de pelea o final en su relación. Pero lo cierto es que ambos viven cada vez más tiempo lejos uno del otro.

El Día del Padre fue otra jornada para reforzar la idea de que la China y el actor le pusieron un punto final a su pareja. hicieron posteos en Instagram que, a simple vista, no ofrecían conflicto ¿Por qué? En las últimas horas, ambos hicieron publicaciones en conmemoración de esa fecha. Pero a las pocas horas, los borraron. Raro.

Todo comenzó el domingo, cuando en Instagram, Benjamín publicó una foto con dos de los nenes que tuvo con Pampita y escribió: “El rol de padre no se reduce a mamíferos que cuidan a sus cachorros con dientes y garras, mamíferos responsables de la alimentación y de enseñar el arte de cazar. Somos padres que lloramos, cocinamos y compramos flores. Somos padres que estamos en casa, que compartimos la vida. Esto no es una competencia con el rol de la madre, es solo un gesto de reconocimiento a un rol acotado por el sistema machista y patriarcal”.



Y continuó: “Los tiempos son otros. Somos de una generación consciente del ausentismo de la figura del padre y conscientes luchamos con los paradigmas para ubicarnos y honrar este rol. Padres que nos equivocamos como si fuéramos hijos e hijos que nos equivocamos como padres. Existe de todo”.

Tal vez haciendo una comparación con su padre, el empresario Juan Pablo Vicuña Parot, que se fue de la casa familiar cuando el actor tenía 5 años, finalizó: "Hoy, somos mejores. Más cercanos a nuestros hijos, más incorporados en su educación y vinculados desde el afecto. Hoy intento ser mi mejor versión en este rol ingrato y mágico. Soy padre de 6. No soy el mejor ni soy el peor. Soy”.

Unas horas después, desde Miami, la China saludó a su pareja desde Instagram. Publicó fotos de Benjamín junto a Magnolia y Amancio, los dos hijos que tuvieron juntos, y le sumó la frase: “Feliz día, amor mío. Te amamos”. Pero, enseguida, borró todo y solo quedó una selfie de ella frente al espejo con su bebé en brazos. La señal parecía más extraña aún. Mucho más cuando Vicuña decidió borrar su posteo en el feed de Instagram, que ya sumaba miles de likes.

Las especulaciones no tardaron en llegar. Muchos pensaron que la Chinita se había enojado porque no subió fotos de Amancio y de Magnolia y sí lo hizo con los hijos que tuvo con Pampita. Otros que escribió algo que no le gustó a su pareja y entendió que era mejor borrarlo. Como reprimenda, Suárez eliminó los mensajes dedicados al chileno.

"Suponemos que la China se enojó porque en la publicación donde hace la reflexión por el Día del Padre figuraban los nenes, los primeros hijos que tuvo con Pampita. Es muy sintomático que él lo borra y después la China borra las historias donde le dedicaba su amor a Benjamín y sus hijos", dijo Ángel de Brito en LAM, en un análisis muy parecido al que hicieron sus seguidores en Twitter.

Pero la China se indignó. Después de leer las noticias desde Estados Unidos, la actriz afirmó: "Chicos, amo las novelas que se arman. Es agotador. ¿Qué invento cuentas para criticar a otra mujer? ¿Qué vivo en crisis? Dejen vivir en paz o cambien de personajes porque siempre somos los mismos. Buen día para todos". Y cerró, con ironía: "Le grito mirando al mar. Amo. Me imagino yo gritando por teléfono mirando al mar con los tres pibes al rededor y me da pico de stress jajaj".