El enojo de Luciana Salazar porque la vincularon con el principal acusado del crimen de Fernando Báez Sosa

La vida privada de Luciana Salazar es un misterio desde que separó de Martín Redrado y nació su hija Matilda. Incluso, hace ya tiempo que la rubia decidió mantener su intimidad a puertas cerradas, y luego de haberse visto muy expuesta, ya no volvió a contar públicamente si está o no en pareja.

Sin embargo, en las últimas horas Yanina Latorre aseguró que la rubia sale con un empresario de Zárate, que es ex suegro de Máximo Thomsen, uno de los rugbiers acusados de haber asesinado a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

Esta información hizo enfurecer a la modelo, quien además de asegurar que se trata de un amigo, se mostró muy molesta porque la relacionaran con el crimen. "Me parece una maldad terrible", escribió en su Twitter.

El rumor apareció este jueves en Los Ángeles de la Mañana, cuando la panelista contó que "Luli" tenía nuevo novio. Para acreditar la información, incluso adjuntó una foto de ambos mientras cenaban con Matilda, lo que despertó todavía más dudas.

"Ella vendría saliendo hace años con un señor de muchísimo dinero. Es de la provincia de Buenos Aires, de Zárate. Él es contador. Tiene contactos con la embajada de Estados Unidos. Es un mega empresario. Tiene departamentos en Miami. De hecho, él fue quien la ayudó a hacer todos los papeles de Matilda, cuando nació. A ella cuando le preguntás, dice 'es un amigo de la familia' ", sostuvo Latorre, y agregó que el sujeto en cuestión tiene dos hijos, pero que está separado.

Ante esta situación, la rubia salió rápidamente a negar la noticia en su cuenta de Twiiter, donde aclaró que se trata de uno de sus mejores amigos, a quien conoce desde hace 10 años. "Hasta mi ex pareja lo conoce y fue novio de una amiga mía", sumó.

No conforme con la desmentida, Latorre volvió a referirse al tema este viernes y comentó que el empresario es papá de dos chicas, y que una de ellas, Lola, salió durante años con Máximo Thomsen.

"Ellos tuvieron una relación muy tempestuosa, terminaron de cortar el año pasado. Ella estudia Diseño de indumentaria en la Universidad de Palermo. Ellos eran de Zárate y se vinieron a vivir a capital. Ahí empezaron los problemas. Máximo era muy celoso y muy violento. Ellos fueron y vinieron muchas veces hasta que terminaron cortando", sumó la esposa de Diego Latorre.

Mientras la panelista hablaba del tema, en el programa pusieron un graph que decía "Luciana Salazar, ¿la suegra de Máximo Thomsen'", lo que despertó la furia de la modelo, quien directamente salió a amenazar con "tomar cartas en el asunto".

Solicito expresamente a toda la produccion de @LosAngeles_ok @el_trecetv y a Mariano Chihade que borren ese Graph donde a mi persona se la vincula injustamente con un asesino. Me parece una maldad terrible y tomare cartas en el asunto. pic.twitter.com/pfi7abgHfY — luciana salazar (@lulipop07) March 6, 2020

"Solicito expresamente a toda la producción de Los Ángeles de la Mañana y a Mariano Chihade que borren ese Graph donde a mi persona se la vincula injustamente con un asesino. Me parece una maldad terrible", escribió en sus redes, y como no había respuesta de parte del canal, la abogada de "Luli", Ana Rosenfeld, también le silicitó al Trece que desmientan la información por no ser real.

Me ha solicitado @lulipop07 que los responsables de esta falsa noticia la desmientan categoricamente mas alla de las acciones legales que ha derecho le puedieren corresponder https://t.co/Yxz4ESekGo — Ana Rosenfeld (@AnaRosenfeldOk) March 6, 2020

"Me ha solicitado Luciana que los responsables de esta falsa noticia la desmientan categoricamente mas alla de las acciones legales que ha derecho le pudieren corresponder", indicó la abogada, mientras que Salazar, muy enojada, también confirmó que había hablado con los miembros del programa, y que a todos les había negado que el empresario fuera su pareja.