El enojo de Mirtha, tras la versión de que se vacunaría en su casa: "No quiero ningún privilegio"

Mirtha Legrand estalló de bronca al hacerse eco de una noticia que la tenía como protagonista y que ella misma se encargó de desmentirla en las últimas horas. Según trascendió, la diva, en estricta cuarentena desde hace más de once meses a causa de la pandemia de coronavirus, iba a tener el privilegio de ser vacunada contra el COVID-19 en su propio domicilio. Algo que la productora StoryLab, a cargo de su nieto, Nacho Viale, no tardó en contradecir.

Si bien es cierto que la conductora se inscribirá este viernes en el registro que habilitará el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de cara al inicio de la campaña que comenzará este lunes y que también incluirá a los adultos que habiten en las residencias de la tercera edad, lo hará como cualquier otra ciudadana mayor de 80 años que espera recibir su dosis contra el coronavirus.

La información que comenzó a dar vueltas con suma rapidez fue desmentida en primer lugar por la propia Mirtha, quien a través de un mensaje que le envió a Ángel de Brito aclaró: "Es falso. Estoy esperando para saber dónde debo vacunarme. Por supuesto que preferiría en mi domicilio, como debería ser a los mayores, pero si no es posible, iré a donde me indiquen. No quiero ningún privilegio. Y tampoco me lo ofrecieron. No sé de dónde salió esta versión".

Según contó el conductor de LAM, la Chiqui le explicó que tenía la intención de vacunarse cuando se pudiera, como corresponde. "Y es lógico que la vacunen, como a cualquier adulto mayor. Pero le pregunto por la versión de que la habían vacunando en su casa, y me dice: 'Es falso´", contó el periodista de espectáculo y agregó un particular chiste que le hizo la diva: "Pero la cola de River no la haré, si fuera en Racing, otra cosa sería".

Por su parte, StoryLab emitió un contundente comunicado desmintiendo que Mirtha tenga privilegios a la hora de distribuir las vacunas. “Desmentimos que la señora Mirtha Legrand se estará vacunando en el día de la fecha en su domicilio. A partir de hoy, a las 14 horas, cuando abre la inscripción, Mirtha Legrand se estará anotando para vacunarse cuando sea posible ya que entra en la categoría +80", detalló.

Y continuó: "Cuando el turno sea asignado, concurrirá para su vacunación como corresponde”. El propio Nacho remarcó que se trató de una “bad information” (”mala información”) en un mensaje en Twitter, mientras que el entorno de la diva afirmaron que se anotará de manera online: deberá compartir sus datos personales y luego demostrar que reside en Capital. A partir de ahí, elegirá día, horario y centro vacunatorio.

Se espera que este 2021 sea el regreso de Mirtha a la pantalla chica, luego de la breve despedida que tuvo junto a su nieta, Juana Viale, quien ocupó su lugar durante el año pasado, y su hija, Marcela Tinayre, durante la última emisión de su programa en 2020. Una de las posibilidades que se barajan es que la Chiqui siga al frente de Almorzando con Mirtha Legrand y que su nieta tome las riendas de La Noche de Mirtha.