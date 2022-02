El enojo y la indignación de los amigos de Mirtha Legrand por el faltazo de Marcela y Juana

Mirtha Legrand no tiene respiro. Primero le coparon su programa. Juana Viale, su nieta tomó el timón de los almuerzos y sumó gente nueva en la producción. El rating no acompañó ya que en la mayoría de las emisiones se vivía una lucha descarnada con su fiel competidor Andy Kusnetzoff, que siempre encabezó el podio del más visto. Los invitados políticos y segmentados tampoco ayudaron demasiado. Y en lo económico las cosas tampoco fueron positivas. Todo un desastre.

Febrero el mes de su cumpleaños no parece ser la excepción. El 23, día del nacimiento de la diva, estuvo presente en muchos de los programas de TV que llamaron para saludarla,. Por la noche, llegó el momento del festejo, al que fueron 25 personas. Pero faltaron las más importantes Marcela Tinayre y Juanita. Sí publicaron un amable vídeo, pero no fue suficiente. Esta situación llevó al descontento de las amistades de la diva de los almuerzos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Asi lo confirmó, Pampito en el canal Magazine. Además aclaró: “Me dijeron que Juana fue a Corrientes a ayudar a combatir los incendios, porque ella lucha mucho por el medio ambiente”. Después el panelista de Carmen Barbieri comentó que las amigas de Mirtha sentenciaron: "Corrientes no es tan lejos como para que no vaya”. Algunos de los presentes le habrían dicho a Pampito: “Después del año que pasó Mirtha, ¿cómo no está Marcela acá?’ Hacía mucho que no hacía un evento grande en su casa”. Marcela está en Miami con su nieta Ámbar De Benedictis. ¿Quién fue el único que dijo presente? Nacho Viale.

El mensaje de Ámbar y de Marcela Tinayre

Sin lugar a dudas, una de las sorpresas fue el video que grabó Ámbar, la hija mayor de Juanita y la primera bisnieta de la "Chiqui". ¿El motivo? Su madre se encargó de mantenerla alejada de la exposición mediática hasta que la joven cumplió la mayoría de edad y comenzó a levantar de a poquito su perfil.

"Abuelita de mi corazón, te amo con toda mi alma. Te abrazo y celebrá este día con mucho amor, felicidad, compañía, familia y amigos, como a vos te gusta. Te amo y te abrazo", sostuvo la joven de 19 años.

En tanto, también se sumó a los homenajes Marcela Tinayre: "Hola mamacita, ¿cómo estás? ¡Muy feliz cumpleaños! Te amamos, te queremos, te mimamos. Disfrutala bien con todos tus amigos, que todos te quieren muchísimo. Y esta familia que siempre está unida y a través de estas imágenes seguimos muy unidos".