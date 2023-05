El enternecedor audio que le mandó Mauro Viale a su nieto antes de morir: "Me hace muy feliz eso"

Mauro Viale, de extensa y reconocida trayectoria, falleció el domingo 11 de abril del 2021, a sus 73 años, a raíz de un paro cardiorrespiratorio luego de haber sido internado por coronavirus. Su repentina muerte causó gran conmoción entre sus compañeros y le generó un inmenso dolor a sus familiares y, ahora, a más de dos años de su fallecimiento, su hijo Jonatan Viale lo volvió a recordar. "Extraño horrores juntarme a hablar" con él, dijo el periodista.

El conductor de LN+ recordó las “conversaciones irremplazables” que mantenía con su padre y reveló el conmovedor audio que Mauro Viale le mandó a su nieto mayor poco antes de morir en plena pandemia. “Discutía mucho de política con mi papá. Extraño horrores juntarme a hablar de laburo y terminar hablando de Romeo, de Rafi, del kirchnerismo, del fútbol...”, admitió Jonatan.

El periodista detalló que se veía a diario con su papá y no dudó en calificarlo como “un padrazo" y “un abuelo de la puta madre, presente”. “Tenía una sensibilidad social y una conexión con la gente, única”, explicó. Viale murió durante la noche del 11 de abril de 2021 a raíz de una trombosis que le provocó un infarto. El conductor estaba internado en el sanatorio Los Arcos, de Palermo, tras haber contraído coronavirus.

A causa de esta enfermedad, se le había originado una neumonía bilateral. Cabe destacar que el conductor de América había sido vacunado contra el Covid con la primera dosis el jueves anterior a su fallecimiento. "El viernes no hablamos en todo el día, y a la noche, al aire, me escribe mi cuñado Alexis y me dice que vuelva urgente a la casa porque mi papá estaba con mucha fiebre. Le dije que era la vacuna y que debía ser normal", recordó Jonatan sobre aquel trágico momento.

En una distendida charla con María Julia Oliván, en el canal de YouTube BorderPeriodismo, el periodista explicó: "Cuando llego, nunca lo había visto en diagonal sobre la cama y no podía respirar. Le dije que se tenía que hacer el test de covid porque no estaba respirando bien y me dijo ‘ni en pedo, no me rompas las pelotas, es la vacuna que me da fiebre’. Mi papá era así. Se fue a dormir así y el test se lo hizo el sábado a la mañana y la dio positivo”.

Y siguió: "Yo me fui a mi casa la noche del viernes, pero Ivanna (su hermana), intuyendo algo que no sé qué es, se quedó a dormir, y se durmió en un sillón en el mismo cuarto, con un barbijo, porque creíamos que tenía covid. Mi mamá estaba en otro cuarto, toda cagada porque sabíamos que algo estaba mal pero no sabíamos qué. De última era covid, pero ni en pedo suponíamos lo que iba a pasar”.

Según recordó, Mauro "dormía todo el tiempo" porque "no tenía fuerzas". "Sábado a la mañana me despiertan y me dicen que dio positivo el test rápido. Nos dijeron que había que internarlo y lo convencimos entre todos. Hablé con él todo el sábado y el domingo... tengo todos los mensajitos que los escucho bastante seguido, medio tortura, pero es lo que me sale”, manifestó.

En ese momento, el periodista sorprendió todos al relatar que con su hijo mayor pasaron a dejarle unos regalos a Mauro mientras aún se encontraba internado. “Un muñequito, los diarios de papel y una lapicera que tenía un ‘coso’ que boxeaba”, enumeró. Y fue cuando decidió compartir los audios que atesora como recuerdo en su teléfono. “¿Viste la birome de caritas que boxeaba?”, se lo escucha preguntarle Romeo, por entonces de 4 años, a su abuelo. Y en un conmovedor mensaje de voz, Mauro le respondió: “Fue una idea brillante y hermosa. Lo voy a hacer boxear todo el tiempo. Qué inteligencia tenés. Gracias mi amor, me hace muy feliz eso”.

El propio Mauro había relatado su experiencia tras ser vacunado en su programa. “Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. Ahí me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario. No tengo fiebre”, había indicado el periodista la semana anterior a su muerte.

Sin embargo, ya estaba incubando la enfermedad: el viernes 9 de abril comenzó a sentirse mal, razón por la cual fue a hacerse el hisopado y el resultado fue positivo de COVID-19. Debido a su salud y a su avanzada edad, fue aislado e internado el sábado en una sala común. Pero varios estudios revelaron que tenía comprometidos los pulmones debido a que su contagio ya llevaba días y padecía una neumonía bilateral.

Los restos de Mauro fueron enterrados en el cementerio de La Tablada, lugar al que fue trasladado desde la casa velatoria Amia Sepelios en Villa Crespo. “Era un boxeador, un peleador”, sentenció, Jonatan.