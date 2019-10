El entusiasmo de Pampita al ver las fotos de Luciano Castro: "¡No sabíamos de estos encantos!"

El nombre de Luciano Castro estuvo en boca de todos y fueron muchos los que opinaron de sus generosos atributos físicos a raíz de la viralización de algunas de sus fotos “hot”. Entre los miles de comentarios que recibió el actor, entre elogios y alabanzas, se destacó uno: el de Carolina "Pampita" Ardohain, quien no pudo evitar mostrarse sorprendida al ver semejante... postal.

Todo ocurrió durante su programa que se emite por la pantalla de Net TV, Pampita Online. Allí, Geraldine Neumann, una de las panelistas del ciclo, sacó el tema de conversación y la conductora no lo dudó: “A ver, mostrame la foto”, pidió, aclarando que no las iba a poner, lógicamente, ante las cámaras dado que, entre otras cosas, existe una restricción legal.

Al alcanzarle el teléfono que contenía las imágenes “hot” del actor, la cara de la modelo se trasformó, mostrándose, si se quiere, sorprendida con sus gestos: “¡Epa! no sabíamos de estos encantos. ¡Qué bien que está! Si esto está así, no me quiero imaginar cómo se puede poner. Qué bien que está, qué bárbaro. Tenemos una amiga que pasó por ahí, le voy a mandar aplausos”.

Al final, mientras seguía con sus gestos elocuentes, la jurado del Bailando se tomó unos segundos para felicitar a Sabrina Rojas, la mujer de Luciano, por su respuesta en las redes sociales. "¡Muy bien, Sabrina! ¡Muy bien! ¡Y muy bien Luciano también!", sentenció.