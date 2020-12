El equipo que atiende a Víctor Hugo Morales aclaró que aún no decidió si le colocará un marcapasos

Pese al anuncio que hizo el propio Víctor Hugo Morales esta mañana , el equipo de electrofisiología que lo atiende aclaró que aún no está decidido si le colocarán o no un marcapasos. El periodista uruguayo había dicho en comunicación con su propio programa La mañana que “ahora estoy fenómeno o bastante bien, pero no se recupera el ritmo cardíaco de la manera que sería conveniente. Y al parecer va a ser necesario ponerme un marcapasos”.

Víctor Hugo abrió la transmisión de su programa radial La mañana, con la intencion de informar de primera mano acerca de su estado de salud. “Que gusto saludarlos para decirles que dentro de lo relativo de todas estas cosas estoy muy bien. Es raro hablarles de una clínica. He hecho el programa en muchos lugares, pero todavía me faltaba hacerlo desde un hospital”, contó.

El periodista está internado desde el domingo en una clínica porteña y aseguró que seguirá por el momento ausente de su programa "salvo por algún pequeño audio como este". “La palabra a veces es absolutamente insuficiente. Es una gran emoción lo que ha sucedido en estas horas con los saludos de personas de las más diversas actividades. Sería imposible devolverles el afecto uno por uno. Me siento muy reconfortado por este afecto”, expresó Víctor Hugo.

El marcapasos es uno de los procedimientos habituales para el cuidado de pacientes con el problema cardíaco que tiene Víctor Hugo. Es un dispositivo que se coloca debajo de la piel del pecho para ayudar a controlar los latidos del corazón y hacer que el corazón lata de manera más regular si tienes un latido irregular (arritmia), particularmente uno lento. La operación por la cual se implanta es sencilla e insume alrededor de una hora.