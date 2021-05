El escándalo de la familia Costantini: " Muchos millones y cero valores; ¡qué tristeza!"

Jimena Campisi y Tomás Costantini se separaron tiempo atrás, en medio de un escándalo por el pago de la cuota alimentaria de Milo, el hijo que tienen en común. Lo cierto es que con el tiempo Jimena nunca logró que él regularice esa situación, a pesar de haber recibido en varias oportunidades la razón de parte de la Justicia, y ahora terminó explotando a través de las redes sociales.

A través de un contundente descargo a través de las redes sociales, resaltó que el hijo de Eduardo Costantini no ve al pequeño Milo, el hijo que ambos tienen en común, desde hace más de ocho meses y que tampoco se presenta a las audiencias judiciales. "Cinco audiencias y el papá de mi hijo no aparece por Zoom ni en la vida real", expresó a través de la stories de Instagram.

Visiblemente furiosa por esta situación, señaló que Tomás, hijo de uno de los empresarios más importantes del país, hace "ocho meses" que no ve a su hijo y no propone "una cuota alimentaria digna" para él. "Tuvieron que citar a sus abuelos y tampoco quisieron aparecer. Soporté ocho años de una cuota alimentaria ridícula para que, por los menos, genere un vínculo", remarcó, tan angustiada como enojada y apuntando contra la familia Costantini.

Y agregó: "Aprendí que el amor no se puede comprar pero que el sufrimiento tampoco es gratis. Justicia. Háganse cargo de lo que le corresponde a Milo. Bastante daño psicológico le hicieron así que tengan al menos la dignidad de dar la cara y cumplir con la Ley. Muchos millones y cero valores, qué tristeza".

El conflicto entre ambos comenzó en 2012, cuando Jimena -en medio de la separación- aseguró públicamente que Tomás no quería hacerse cargo de su embarazo a pesar de que el hijo que esperaba era de él. Por aquel entonces, Tomás había hablado en el ciclo Infama y aseguró: “Hay que buscarle una solución, me voy a hacer cargo de todo. Sé que me pierdo momentos al lado de mi hijo pero prefiero guardarme. Yo me aparté y me hago cargo”.

En cuanto a su relación con Jimena, concluyó: “La entiendo y va a ser una buena madre. Si ella me lo permite, iré al parto. Va a tener la garantía de lo que quiera. No la amo a ella, hoy somos mi hijo y yo. Cuanto más me atacás, más me recluyo. No tengo problema de hablar con nadie pero este circo nunca se debe haber armado”. En 2018, ambos llegaron a un acuerdo económico por la cuota alimentaria en 2018.

Pero a mediados de ese mismo año, Campisi volvió a aparecer en el plano mediático afirmando que Tomás no había regularizado la situación económica de su hijo en todo este tiempo. "Debe tres años de cuota alimentaria para su hijo y la jueza certificó que sí lo debe. Ahora él apeló a eso y me mandó una demanda para reducir la cuota. A mí la cuota no me alcanza ni para pagar las expensas, no es que es una locura’, comentó la rubia.

Aquella audiencia se había llevado a cabo el 17 de octubre de 2018 en Tribunales, donde ambos trataron de llegar a un acuerdo. Según había trascendido en aquel momento, ella le había reclamado más dinero y él le respondió: “Deberías trabajar un poco más”. Esto enfureció a Jimena y, según contaron testigos, tuvieron que frenarla "entre tres o cuatro personas" porque quería "atacarlo".

Este tira y afloje por la cuota alimentaria del pequeño Milo continuó durante estos años, con seis nuevas audiencias que, claro está, no llegaron a buen puerto. La última ocurrió este miércoles y la propia Jimena resaltó que los abogados se presentaron solos con el objetivo de "dilatar" o "cancelar" las audiencias. De hecho, la ex vedette decidió ir también contra de Eduardo Costantini, ya que la ley avala que si el padre no es solvente, la responsabilidad recae sobre los abuelos del menor.

Sin ir más lejos, el empresario se presentó en una de las audiencias y pactó una cuota alimentaria de 36 mil pesos que, con las diversas actualizaciones, alcanzaba la suma de $50 mil. Sin embargo, cansada de una nueva y fallida instancia judicial, la bella rubia explotó y aclaró que había decidido no salir en los medios para que su hijo tuviera vínculo con su papá. Algo que no sucedió.

En octubre de 2018, Tomás Costantini se casó con Micaela Dalla Líbera, la hija del ex futbolista Mariano, con quien tuvo tres hijos. “En realidad es el padre de mi hijo y siempre le voy a desear lo mejor. Me gusta que se haya casado y que le dé un hermano a mi hijo pero también quiero que cumpla”, había reconocido Campisi, durante una entrevista que el concedió a Pamela a la tarde.

Cinthia Fernández disparó, sin filtro, contra Costantini

Este jueves, Ángel de Brito desarrolló el nuevo escándalo que involucra al empresario y recordó un insólito pedido que le hizo a los productores del Bailando. "En algún momento, él tenía un perfil alto y había salido con muchas famosas. Jimena en ese momento era muy conocida y después se retiró, dejó el medio. Él pidió estar como jurado en el Bailando", contó el miembro de La Academia de ShowMatch.

En ese momento, fue interrumpido por Cinthia Fernández, quien reveló que Tomás quiso conquistarla. "A mí se me tiró, que soy amiga de Jimena", reveló la panelista. "¿Se te tiró Tomás Costantini?", retrucó Ángel, desconociendo dicha situación. A lo que la ex de Matías Defederico, sentenció: "Sí, es un mamarracho. Iba por los boliches, tiraba y la que prendía, prendía. Con Jimena tuvo una relación. Ella estaba re enamorada".