El escándalo de Lucía Celasco: acuerdo entre las partes y el misterioso llamado de una funcionaria

Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, quedó en el centro de la polémica a raíz de una escandalosa pelea callejera en Punta del Este a la salida del boliche Tequila que la tuvo como protagonista. La nieta de la diva insultó y golpeó a una familia que se disgustó al ver el auto Mini Cooper de Celasco estacionado en la salida del garaje de la casona que alquilaban.

Marcelo Parra Morón, principal damnificado, contó Celasco lo empujó contra el auto, le pegó y lo insultó. “Me empezó a gritar ‘gordo, grasa, sacate la remera, chorro’. Me empezó a golpear y lo único que hice fue empujarla para que deje de pegarme. Me dijo que si tenía un arma me mataba y el papá, una persona sobresaltada, me dijo ‘salí que te mato’”, aseguró.

Lo cierto es que en las últimas horas, este escándalo sumó un nuevo capítulo. Fernando Burlando se hizo cargo de la defensa de la nieta de La Su y aseguró que hubo un presunto "acuerdo" entre las partes. "Burlando apareció en escena. Dijo que ya habló con las dos partes y que son excelentes personas, gente buena", detallaron en Involucrados.

Según explicaron en el ciclo de América, de la reunión “hubo una mediación para disculpas compartidas mediante abogados, aunque ahora viene el civil porque la familia quiere que le restituyan sus vacaciones y que además se resuelva la situación".

Según Burlando, el conflicto se va a resolver a la brevedad. Sin embargo, Gustavo Descalzi que esta medida es “para tratar de tirar para atrás esta denuncia penal, tener el antecedente de que hubo un acuerdo y evitar audiencia pública. Quieren que quede ´un exabrupto de las dos partes´, se firman los papeles y se termina el asunto. Después viene lo civil que queda por abajo", dijo.

Al mismo tiempo, desde el programa revelaron que Gimena Binaghi, la mujer de Parra Morón, desmintió cualquier tipo de acuerdo con la otra parte. “Dijo que todavía no había ningún acuerdo y que no habían levantado la denuncia. También me dijo que no había denuncia de parte de Lucía (Celasco)”, señaló uno de los panelistas del ciclo de Pía Shaw.

Al mismo tiempo, contaron que la flamante Presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, llamó al entorno de la diva de los teléfonos para “solidarizarse con Lucia”.El escándalo golpeó fuerte en el entorno familiar. Según fuentes cercanas a la diva, Susana estalló en cólera con su nieta y le pegó un grito, provocando que Lucía se largara a llorar.

BigBang pudo saber que el acuerdo es de "palabra",que "no hubo una propuesta económica" de ninguna de las partes y que la nieta ya le pidió "disculpas" a la familia. La denuncia será retirada en los próximos días, cuando los procedimientos judiciales así lo permitan y que todo quede finalmente en una suerte de altercado.

Cabe recordar que los abogados de las partes mantuvieron una reunión la semana pasada, pero las cosas se pusieron tensas y no habían logrado llegar a un acuerdo. La nieta de Susana se encuentra “encerrada” en la casa de su abuela, muy mal de ánimo y les pidió a sus familiares que la ayudaran a solucionar las cosas. Según detallaron en Intrusos, Lucía estaría sufriendo estrés postraumático, angustia y fobia a salir de su hogar.