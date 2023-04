El escándalo de Miriam Lanzoni tras ser desvalijada en un hotel de Río de Janeiro: "Son todos cómplices"

La actriz Miriam Lanzoni estaba alojada en el Hotel Nacional Río en Río de Janeiro cuando el último domingo decidió salir por la bella ciudad brasileña. Al volver de su paseo diurno se enteró de lo peor: le habían robado todo en su habitación, hasta dentro de la caja fuerte.

La ex de Alejandro Fantino enseguida comenzó a utilizar sus redes sociales para difundir lo que le estaba ocurriendo, y así subió un video a su cuenta de Twitter. "¿Viste cuando decís me tomo un break mini escapadita? Bueno. Cuando el destino no quiere, no quiere", comienza diciendo Lanzoni allí.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Nos estamos yendo ahora a hacer una denuncia. Nos han desvalijado acá en el Hotel Nacional Río. Nos abrieron la caja fuerte, nos sacaron todo. Inclusive tarjetas de crédito, todo. Con tiempo nos afanaron todo. Todo es todo", continúa diciendo en su publicación. "No sé. Estamos yendo a hacer la denuncia. Lo tomamos como un paseo, digo", agrega.

El texto que acompañó el video de ella también reflejó el mal momento que estaba pasando: "Resulta que en Hotel Nacional Río roban a los huéspedes complotados. Te abren las cajas fuertes. ¡Me están contando otros huéspedes que les paso lo mismo! No saben qué fea sensación".

Si bien a Miriam se la oye en ese primer video distendida, y hasta con risas en el medio de la explicación, luego al acercarse a la conserjería del lugar para hacer la denuncia el clima ya era totalmente distinto.

Allí se encontró con otro argentino en la misma situación que ella. "Dejame filmar. En el Hotel Nacional Río, donde nos acaban de robar y nosotros venimos a hacer una denuncia, hay otro huésped argentino, que le robaron también", comienza la segunda publicación.

A este otro argentino al cual la mujer le filmó toda su demanda, le faltaban 600 dólares, pero según su testimonio no se lo sacaron de la caja fuerte porque directamente a él no le andaba.

Al enterarse de esto, la protesta de Miriam en el Hotel comenzó a subir de tono. "¿Viste? Ahí está. Todos cómplices. Nadie se hace responsable. Te roban y nadie se hace responsable. Mirá vos", repitió Lanzoni.

Tras hacer la denuncia "en la delegacia" de la zona, junto a su pareja, el empresario Christian Halbinger, subió otro video donde se los ve caminando juntos por la costanera. Allí el hombre se lamentó de lo ocurrido: "Cómo nos cabió".

"Nos re cabió. Estamos sin un sope. Bah, tenemos una reservita de unos 40 reales para comer, tomar caipi, en todo concepto. No está mal, tampoco. Sin tarjeta de crédito. Esto gracias al Hotel Nacional Río, que te desvalijan. No es joda, ¿eh? Lo tomamos así, peeero", reconoció Miriam en ese último video en sus historias de Instagram.