El estado de salud de Sergio Denis empeoró y su pareja sigue en pie de guerra con Yanina Latorre

Sergio Denis permanece en estado crítico en el Sanatorio Los Arcos y su salud no mejora. Según el parte médico publicado este miércoles por el establecimiento médico, el estado general del cantante “es frágil y vulnerable por tratarse de una persona crítica y crónicamente enferma como resultado del evento grave ocurrido y sus consecuencias”.



El informe se refirió al accidente que tuvo el cantante el lunes 11 de marzo, cuando cayó al foso del Teatro Mercedes Sosa de la capital tucumana, durante un recital organizado por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad en Argentina (ATSA), para sus afiliadas, por el Día de la Mujer.

A raíz de esta caída, el baladista de 70 años permaneció internado en la terapia intensiva del Hospital Padilla de San Miguel de Tucumán hasta el sábado 13 de abril, cuando fue trasladado a Buenos Aires y debió ser operado en dos ocasiones.

“Su compromiso neurológico es severo como consecuencia de un extenso daño estructural cerebral, como ha quedado de manifiesto por su condición clínica y los múltiples estudios realizados por un equipo multidisciplinario”, detalló el parte emitido por Los Arcos.



La comunicación que “se extiende a pedido de los familiares y en consenso con ellos”, según se consignó, fue publicado en la cuenta de Twitter de Federico Hoffman, uno de los hijos del músico. Allí se lee que el compositor “se encuentra aún con necesidad de asistencia respiratoria mecánica y con tratamiento con antibióticos de amplio espectro".

Al mismo tiempo, afirmaron que el músico todavía se encuentra "con manejo tanto médico como quirúrgico de su condición” y que se le practicaron estudios neurológicos, de neurocirugía y de neuroimágenes para determinar su actual estado de salud.

Por otra parte, Verónica Monti –la pareja de Denis- sigue en pie de guerra con algunos programas de espectáculo y la familia del cantante. "Tenías razón cuando me decías que la prensa de espectáculos es de la peor calaña. Es mierda pura", escribió en un estado que subió a su WhatsApp, y que fue compartido en las redes sociales por Jorge Rial.

"La tristeza les importa un carajo -siguió Monti-. La cantidad de gente que dice ser tu amiga. No te das una idea de mi calvario. Tu familia son los Ingalls hoy. Tienen que aparentar que fueron, son y serán omnipresentes. ¿Quién nos quita lo bailado, no? Vecino, si se te da por abrir los ojos, los vas a volver a cerrar", sentenció.

El enojo de Monti llega después de un fuerte cruce que tuvo con Yanina Latorre en el programa Los Ángeles a la mañana. La panelista la acusó de “cobrar por las notas que da”, de mantener un conflicto económico con su ex pareja y de tener una orden de restricción para no acercarse a Denis a pedido de la familia del cantante.

A través de unos fuertes audios de WhatsApp, Monti se despachó con todo contra la mujer de Diego Latorre: “Esta pobre infeliz, de cuarta, negra de cabotaje, está diciendo barbaridades sobre mí y todo lo tiene que comprobar. Desde la insanía mental, todo. Conmigo no se jode. Que vaya quedando claro, para vos y para esta malnacida, tremenda perra y gato…”.

Y sentenció: “Y para el programa de De Brito en general. No se metan con mi vida privada. Todo lo que acaba de decir Latorre lo va a tener que comprobar judicialmente. Conmigo no se jode. Ya te lo dije cinco veces. Que cierre el or..., que siga chup... y que se dedique a eso. O, eventualmente, que haga como yo que hice la facultad. Puede ir a la UBA que es gratis...".