El ex de Andrea Del Boca y los números que no cierran: los 11 millones de dólares y el riesgo de fuga

Ricardo Biasotti se encuentra en el centro de la escena mediática luego de que su hija, Anna Chiara, lo denunció por abuso sexual cuando ella era menor de edad. Luego de que ella, junto a su madre la actriz y ex pareja de Biasotti, Andrea del Boca, decidieron avanzar con la denuncia, él salió a defenderse y alegó que no es una persona con poder, sin embargo entre 2008 y 2009 compró más de US$ 11 millones de acuerdo a los informes del Banco Central.

"No soy un hombre poderoso. Y tampoco me voy a fugar a ninguna parte. Yo soy un tipo normal que labura todos los días. No estoy metido en política ni tengo contactos de ningún tipo”, manifestó Biasotti en declaraciones a la prensa el viernes. Sin embargo él forma parte de una la lista que el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, tenía lista para publicar cuando la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo obligó a salir de su cargo.

En el listado, que en su momento publicó tanto el diario Perfil como el semanario Miradas al Sur, Biasotti figura como comprador de US$ 8.859.228 en 2008 ($30.209.970 al tipo de cambio en ese entonces) y US$ 3.360.500 en 2009 (lo que representaban $12.432.521). Es decir que en esos dos años, Biasotti compró más de diez millones de dólares.

Biasotti fue denunciado por su hija por el delito de abuso sexual. Cuando fue el juicio de separación entre Del Boca y él una de las peritos, Raquel Holway, que le realizó pericias a la menor notó que en sus dibujos se hacía alusión a diferentes casos de abuso sufridos. Cuando tomaron estado público las declaraciones de Holway, Anna Chiara, decidió presentar la denuncia en sede judicial.

Como consecuencia de la denuncia los abogados de Anna Chiaria, Claudio Calabressi y Paula Ojeda, acompañados por el letrado que representa a Del Boca, Juan Pablo Fioribello, solicitaron en la Justicia que se detenga a Biasotti ya que contaría con los medios económicos como para abandonar el país o los contactos para poder entorpecer la causa.