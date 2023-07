El ex de Julieta Poggio conquistó a la supuesta amante de Mauro Icardi

¡Estalló el escándalo! Cande Lecce, la supuesta amante de Mauro Icardi, con quien había traicionado a Wanda Nara, estaría involucrada amorosamente con el ex novio de Julieta Poggio, Lucca Bardelli, a quienes se los vio a pura pasión en un boliche en la zona de Palermo.

Lecce, por su parte, está haciendo campaña para entrar al Bailando 2023, mientras que hace poco se conoció la noticia de que Bardelli y Poggio habían terminado. A los jóvenes se los pudo observar a los besos en el boliche Ink. Sin embargo, todavía es una incógnita si se encuentran saliendo formalmente o sólo se están viendo de manera casual.

La joven confirmó en un programa de televisión su vínculo con Bardelli: “Nos estamos conociendo. Puedo decir solo eso porque es reciente. Pero me estoy abriendo un poco más. Estamos muy bien”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Tengo fotos de un encuentro, pero me contaron que hubo varios. Se conocieron aproximadamente hace tres semanas, todo arrancó en un programa de televisión donde coincidieron los dos”, comentó Juan Etchegoyen en su espacio radial de Mitre Live.

“Empezaron a hablar por mensaje, por llamada, que una cosa llevó a la otra y desde ahí no pararon de hablar”, continuó el periodista contando los inicios de un posible romance.

“Este fin de semana, mi fuente los encontró a full en un boliche. Los vieron a los besos en el boliche en el boliche Ink, en Palermo. Se comieron la boca, están conociéndose y pasándola bien. Me contaron que los vieron superacaramelados. Los protagonistas me cuentan que hay una relación, pero que no es la primera vez que salen”, añadió.

En medio de estos rumores, Lecce y Bardelli se siguen en las redes sociales, incrementando los indicios de un romance.

Quien es la ex joven amante de Icardi

Lecce, oriunda de la ciudad de Rosario, entre los rumores de Icardi y su posible affaire, salió a contar su vínculo con el futbolista cuando él intentaba negarlo: “Cuánto circo y cuánto payaso. Ya no me sorprende todas las veces que te creí. Piden pruebas, las tienen a la vista. Pero claro, no alcanzan y las quieren ensuciar. Sería muy cínica para inventar con tanto detalle ¿Qué pasa? ¿Se cayó la careta? Ya voy a hablar, y voy a contar mi verdad”.

Luego, a través de sus historias de Instagram, se grabó contando su historia con Icardi: “Yo tengo muchas cosas para perder. Mi trabajo, por ejemplo. Si quieren juzgar a alguien que se enamoró. Me pueden juzgar tranquilamente”.

Y continuó: “Yo lo conocí en octubre del año pasado, fuimos intercambiando me gusta y empezamos a conversar como dos personas comunes que se están conociendo”. Después de la viralización de una supuesta infidelidad entre Icardi y Wanda Nara, la rosarina admitió: “Para mí es difícil esto, estoy en una situación complicada, por esto estoy sin trabajo. Fue demasiada exposición, tenía mi vida establecida con mi trabajo y mi familia”.

Además, aclaró que, si sabía que estaba casado, no se hubiera involucrado: “Me sentí decepcionada y triste. A mí en todo momento me dijo que estaba separado. Esto viene desde octubre. Wanda me parece divina, si el tengo que pedir disculpas a alguien es a ella, porque él en todo momento me dijo ‘estoy solo’”.