El ex manager de El Noba asegura que recibe señales del cantante: el terrible relato de lo que vio

La tragedia se desató hace poco más de seis meses en Florencio Varela, al sur del Conurbano Bonaerense. Lautaro Coronel, más conocido como El Noba, murió el 3 junio, 10 días después de sufrir un violento accidente a bordo de su moto. Tenía solo 25 años. Su fallecimiento generó un duro golpe en su familia, sus amigos y sus seguidores.

A seis meses del siniestro, que podría haberse evitado si usaba casco, Leandro Vecchio, ex mánager y amigo íntimo de El Noba, contó cómo vive tras la muerte del cantante. Lo hizo en una nota con Juan Etchegoyen y explicó: “Voy a verlo, voy a visitarlo y trato de encontrarle una explicación a esto que todavía no la encuentro”.

Y agregó: “Y depende cómo salgo de ahí desarrollo mi vida, donde tengo los autos y y las motos, en el taller tengo las voces de él y en el celular de mil fotos que tengo debo tener 900 fotos de él, no es fácil olvidarlo”.

Luego hizo un análisis sobre lo que generó el impacto por su muerte: “El otro día hacía una comparación, cuando murió mi abuela me dolió pero esto es ver constantemente a él, pasas por un local y están escuchando música de él y prendes la radio y hay un tema de él, siento señales de El Noba, hay cosas muy particulares, cosas que son imposibles que pasen y suceden”.

En ese punto, hizo un escalofriante relato sobre la supuesta señal que le envió su amigo.“Una vez me pasó que me estaba bañando y pensé en vender el auto que me hace acordar mucho a él, lo estaba pensando en voz alta y de repente se apagó la luz, que nunca, en la vida se apagó la luz y pasó, lo primero que se viene a la mente es decir bueno está bien no lo vendo”, comentó el ex representante.

Y sumó, absolutamente emocionado y con un vívido recuerdo de El Noba, quien era fanático de las motos y de los autos de alta gama: “Da la sensación que decís 'ahí estás amigo', yo al principio estaba re negado a todo, no quería saber nada y estuve negado como durante un mes”.

Las señales a su madre

En noviembre, Vanesa Aranda, la mamá de El Noba, también contó que recibe señales de parte de su hijo. Lo reveló cuando fue invitada al programa La tarde del nueve, conducido por Tomás Dente y Pía Slapka. “El único pensamiento que tengo es: ‘¿Por qué a mi hijo?’, nada más”, fue lo primero que dijo entre lágrimas.

Y siguió: “Yo siempre lo voy a defender porque es mi hijo. Nadie me va a decir cómo fui como mamá o cómo fue él como hijo. Y en esas situaciones, yo siento que él me dice: ‘Vamos Vanesa, vos podés’, porque siempre me decía eso”.

En ese punto, relató: “Hay un colibrí que siempre se nos presenta en casa y en la casa de mi mamá. ¿Viste que los colibríes están un ratito y se van? La semana pasada estuvimos en la casa de mi mamá y él estaba ahí. Y yo sé que era él, ahí sí me di cuenta que era él, o a veces estamos en mi casa y viene y está, y se va. Yo sé que es él”.

Y finalizó: “No sé si es el mismo colibrí, pero es un colibrí. Pero no sé si son señales, yo no creo en eso. Yo a mi hijo lo llevó acá: en mi corazón, en mi mente, y siempre está, cotidianamente”.