El ex "manicero" de Julieta de GH hizo la gran Shakira y la aniquiló en su debut como cantante

La final del Gran Hermano está cada vez más cerca y no solo los hermanitos se ven desesperados por figurar, sino también quienes están vinculados a ellos desde el afuera. En esta ocasión, Emmanuel Francia, ex novio de Julieta Poggio, compartió una canción que le escribió en donde se defiende de los dichos de la actriz, quien lo trató de manicero y aburrido.

“Siempre hablando mentiras frente a toda Argentina vos solita estás quedando muy mal. Inventando sos buena, criticando una reina, la gente se da cuenta no hace falta aclarar. Te falta humildad, respetar al otro un poco más. Hablas de mi pero lo tuyo porque no lo contas. Te reís y humillas ni te importa como el otro está. Todo lo que sube baja te lo hago recordar”, es el corto demo que el cantante compartió en su cuenta de Tik Tok.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe recordar, que Julieta habló de él en diversas ocasiones, y en todas fue contundente: “Una vez le estaba chupando la p.. y dije ‘no, o sea, no quiero más hacer esto’ y le corté. Estaba en el momento y dije no no no quiero más esta p..”.

No obstante a los detalles íntimos que compartió en aquel momento la participante, el pasado domingo volvió a mencionarlo y reveló que Francia es inseguro y tóxico: “Era un tóxico, un inseguro. Nunca tuvo novia, yo fui su primera novia. Tenía todo pero no hacia nada, no trabajaba”.

El joven es amigo de las cámaras ya que en el 2018 se presentó a La Voz Argentina. Sin embargo, no tuvo suerte en ese reality. Hasta el momento, el joven no habló explícitamente de los dichos de Julieta, pero aprovechó su oportunidad para “defenderse”.

Lo que Julieta no sabe, es que cuando salga de Gran Hermano, deberá enfrentar diversas polémicas amorosas: por un lado explicará la verdad sobre su vínculo con Marcos, su compañero. Por otro lado, se enterará de la información que se difundió que respecta a las infidelidades cometidas por su actual pareja. Y por último, verá si se prende en la colgada de Francia, o decide ignorarlo. Lo que sí queda claro es que ya no lo querrá más. Tanto por la música como por el tamaño de una parte de su cuerpo.