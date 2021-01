El ex novio de Lady Di rompió el silencio con una dura entrevista: "Le llenaron la cabeza de basura"

Hasnat Khan, ex pareja de Lady Di, rompió el silencio en los últimos días, y por primera vez, se refirió a cómo fueron las semanas previas de la princesa antes de dar la polémica entrevista al medio BBC, en la que habló por primera vez del romance entre el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles.

Según un ex novio de Diana, a la princesa le llenaron la cabeza para que de una nota a la BBC.

A pesar de que mantiene un perfil bajo, el hombre de 62 años fue consultado por el Daily Mail, y sin reparos, explicó que aquel conflictivo reportaje fue consecuencia de la manipulación que el periodista Martin Bashir ejerció sobre Diana Spencer. "Le llenó la cabeza de basura", manifestó.

El reportaje fue visto por más de 22 millones de británicos, y resultó una verdadera bomba dentro de la familia real, ya que la princesa, que murió dos años después en un accidente de auto en París, dijo que había "tres personas" en su matrimonio, refiriéndose a la relación de Carlos con Camilla.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Khan, que estuvo en pareja con Diana entre 1995 y 1997, dijo ahora que en aquel entonces ella se atrevió a decir esas cosas públicamente porque el periodista que la entrevistó fue muy persuasivo con Diana.

Hasnat Khan y Lady Di fueron novios por dos años.

"Una de sus cualidades más atractivas era su vulnerabilidad. Era lo que la hacía querida por el público. Más tarde me di cuenta de que Martin aprovechó esas vulnerabilidades y las explotó", aseguró.

"Sin embargo, le llenó la cabeza de basura, incluyendo los rumores de que Tiggy Legge-Bourke estaba embarazada de Carlos", agregó sobre la niñera de los hijos de la pareja real, de quien se dijo que mantenía un amorío con el príncipe.

Según comentó el ex novio de Lady Di, él mismo llegó a presenciar una reunión entre la princesa y Bashir, y en ese encuentro el periodista hizo "preguntas personales directas" sobre su relación, algo que él consideró excesivo.

"Eran asuntos íntimos", sostuvo, y también Khan contó que una de las razones por las que ella quería dar la entrevista era para forzar el divorcio, y que finalmente ellos pudieran salir a la calle como una pareja normal.

Además, el cardiólogo dijo que el periodista de la BBC volvió paranoica a la princesa, porque llegó a asegurarle que tenía escuchas de la gente que la rodeaba, lo que la llevó a desconfiar de todos.

Khan comentó que Diana conoció a Bashir en un pub, y que desde el primer momento, le dijo que tuviera cuidado con él porque había algo que no le gustaba.

“Casi desde el primer momento, comenzó a hacerme preguntas personales sobre Diana y nuestra relación. ¿Por qué no nos casamos? ¿Cuándo nos casaríamos? Ese tipo de cosas. Por supuesto que no soy ingenuo. Sabía que había una parte de Diana que quería dar una entrevista, pero mi pregunta es si Martin Bashir no hubiera estado allí persuadiéndola, ¿alguna vez lo habría hecho?”, se preguntó.

En esta entrevista Lady Di habló del romance de su marido con su amante.

El comienzo de su amor

Corría el año 1995. Por ese entonces, la princesa Diana de Gales y el príncipe Carlos llevaban tres años separados formalmente. Era de noche cuando la princesa llegó de urgencia al Hospital Royal Brompton. El marido de su coach espiritual, Oonagh Shanley-Toffolo, había sufrido una hemorragia masiva durante una cirugía de triple bypass coronario.

De pronto, el cirujano que lideraba la operación se acercó para hablar con la mujer de su paciente y actualizarla sobre el estado de salud de su marido. Era nada más y nada menos que Hasnat Khan, el último amor de Lady Di. El médico ignoró por completo la presencia de la princesa, algo que, de acuerdo a lo que les contó a sus amigos, la enamoró.

"Es muy lindo", le dijo con discreción Diana a Oonagh. Acostumbrada a recibir la atención del mundo entero, Lady Di decidió tomar por primera vez la iniciativa. Días después del primer encuentro, usó su título de princesa para poder ingresar al hospital y saber qué es lo que necesitaba la institución. Pidió por Hasnat y logró su objetivo: el tímido médico, después de muchos rodeos, le pidió su número de teléfono y le prometió que la invitaría a cenar.

Diana tenía 36 años y soñaba con la posibilidad de poder rehacer su vida y alejarse de la atención pública. Una misión un poco imposible para la madre del futuro rey de Inglaterra, el príncipe William. Como ella quería darle a Hasnat toda la normalidad posible, organizó distintos operativos para que pudiera ingresar y salir del Palacio sin que nadie se diera cuenta.

Además de las pelucas y de los ingresos "cuidados" al Palacio, la pareja encontró en el hospital en el que trabajaba el cirujano un lugar ideal para poder pasar la noche sin que nadie se enterara. Cuando Hasnat tenía guardia, Diana dormía con él en las habitaciones del hospital.

Una madrugada, al salir del hospital, Diana fue abordada por un periodista. Desbordada y con pánico a que se enteraran de su relación secreta, la princesa levantó el teléfono y llamó directo al dueño del tabloide que lo había contratado. "¡Estoy visitando pacientes con enfermedades terminales y acompañando a su familia! Te pido privacidad, en especial para los que están sufriendo", le espetó con indignación. Días después, el diario publicó en su portada una nota con el título: "Mis noches secretas como un ángel".

Pero la prensa no era lo único que complicaba el futuro de la pareja. Hasnat es musulmán y muy conservador. De un momento a otro, una de las solteras más deseadas del mundo se encontraba con una limitación que nunca había imaginado, ya que la familia del médico no aprobaba la situación porque no estaba divorciada y porque además se había casado antes.

Hasnat conoció a los hijos de la princesa.

De un momento a otro, la princesa comenzó a cambiar su vestimenta de un modo radical. Su placard se llenó de shalwar kameez, la tradicional túnica con pantalones que las mujeres pakistaníes usan, todo para acercarse a su amor y a sus raíces.

Aunque nadie sabe en qué momento sucedió, lo cierto es que los príncipes William y Harry conocieron al novio de su mamá. Los tres le decían cariñosamente "Natty". Pese a que mantenían una dinámica de pareja, no intimaron hasta que la princesa firmó los papeles de divorcio.

Los amigos de Diana creen que el motivo detrás del gran cambio que la princesa dio durante sus últimos años de vida tuvo que ver con su deseo de poder abandonar la Familia Real y rehacer su vida con el cirujano.

La idea de la princesa era ganarse a la opinión pública y lo logró. Primero, colaboró en secreto con el explosivo libro biográfico de Andrew Morton, en el que se detallaban todas las infidelidades de Carlos y hasta los intentos de suicidio de la princesa. Pero fue el 20 de noviembre de 1995, sólo meses después de comenzar su relación con Hasnat, que Diana decidió patear por completo el tablero. Organizó en secreto una entrevista con la BBC en la que por primera vez habló en público de su matrimonio.

Hasnat era muy reservado y no le gustaba que su vida apareciera en la prensa.

Por esos años, Diana y Carlos no hacían otra cosa que filtrar a los medios noticias que los beneficiaran. Se disputaban a la opinión público. Todos hablaban de la Guerra de los Windsor. La entrevista con la BBC fue clave, no sólo porque Diana habló de Camila, sino porque cuestionó la capacidad de su marido como futuro rey. Eso fue lo que hizo que la Reina dijera basta y les ordenara básicamente el divorcio.

Después de haber firmado los papeles de divorcio, Diana comenzó a presionar a Hasnar. Quería blanquear la relación y el médico le pedía paciencia. Todo cambió cuando el Sunday Mirror publicó en su portada que la princesa estaba de novia. En un intento por frenar a los medios, fue la propia Diana quien se comunicó con la competencia, el Daily Mail, para negar en exclusiva la información.

Hasnat se vio asediado por los medios y sintió que la desmentida de Diana no había sido contundente. Sus colegas lo miraban de otro modo, y como no se sintió cómodo, dejó de hablarle a Diana por tres semanas. Fue en ese momento que decidió irse de vacaciones con el empresario Mohamed Al-Fayed.

Estaba por comenzar el verano de 1997 y no tenía ningún lugar seguro para poder estar con sus hijos. Al-Fayed le ofreció pasar unos días en el sur de Francia y le aseguró que se encargaría de su seguridad. En su yate fue que Diana conoció a Dodi, su último novio público tras la separación con Hasnar. La relación duró sólo dos meses, pero todos los días los medios publicaban fotos de la pareja. Besos y relajadas postales llegaban desde el Mediterráneo. Muchos especularon con que se trataba de mensajes a su ex marido, pero en realidad, solo quería llamar la atención de Hasnat.