El feroz contraataque de Wanda Nara a Maxi López: la historia del embargo por 6 millones de dólares

Hace casi seis años que Maxi López y Wanda Nara se divorciaron, pero sus batallas judiciales están lejos de terminar. Es que según revelo el periodista Diego Esteves en Infama, el futbolista habría sido embargado como consecuencia de la falta de pago de la cuota alimentaria por sus tres hijos. Según trascendió, el futbolista adeuda diez meses, cifra que supera los cinco millones de pesos.

¿Qué propiedades tendría embargadas el ex futbolista del Barcelona y River? En BigBang te contamos hace tiempo los detalles del divorcio y la consecuente división de propiedades. En ese entonces la lista de bienes en la Argentina era la siguiente:

Piso en el Chateau Libertador (US$2.000.000)

Mansión en el barrio Santa Bárbara (US$1.800.000)

Dos departamentos de pozo en Las Cañitas (US$500.000)

Tres departamentos en Palermo (US$1.200.000)

Un departamento en Puerto Madero (US$500.000)

Tres vehículos de alta gama (US$800.000)

Los cruces por la cuota alimentaria, que debe destinarse para mantener a los tres hijos que tuvo la pareja (Valentino, Constantino y Benedicto), ya fue motivo de disputar en varias ocasiones ya que Wanda y su abogada, Ana Rosenfeld, denunciaron en reiteradas oportunidades la falta de cumplimiento por parte de López.

En concreto se estableció que por mes el futbolista tenía que destinar 4.000 euros para cada uno de sus hijos, pero la cifra se fue actualizando desde 2013 a la fecha. Según Maxi, destina 150.000 euros anuales en manutención.

El sábado en Podemos Hablar (PH), Maxi lanzó fuertes acusaciones contra Wanda y su marido Mauro Icardi porque no le dejan ver a sus hijos. “Hay un acuerdo arreglado por los abogados, pero no se cumple. Ni siquiera puedo hablar por WhatsApp porque Wanda y Mauro me tienen bloqueado”, afirmó.

Por ahora hay silencio de radio; ¿se viene una nueva batalla judicial?