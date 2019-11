El feroz contragolpe de Amalia Granata: denuncia a su acusadora y la relaciona con técnicas nazis de propaganda

Ricardo Biasotti quedó en el centro de la tormenta luego de que su hija, Anna Chiara del Boca, lo acusara públicamente de abuso sexual agravado por el vínculo. La hija de Andrea del Boca aseguró tener pruebas suficientes y afirmó que lo denunciará judicialmente. “Está todo en manos de mi abogado”, dijo había dicho la joven de 19 años.

Frente a esto, Biasotti salió a defenderse y no dudó en afirmar que su hija sólo dice “barbaridades y mentiras” frente a las cámaras de televisión. “Por supuesto que estoy al tanto de las barbaridades y mentiras que se están diciendo”, sostuvo el empresario.

En un mensaje que le envió a Karina Iavícoli, de Los Ángeles de la Mañana, Biasotti sostuvo que esto “es lo que me han hecho a lo largo de los últimos 20 años de mi vida. Estoy evaluando el curso de acción. Por supuesto que desmiento rotundamente todas las cosas que están diciendo. No puedo decir nada más porque mi abogado me pide que no hable”.

Cabe recordar que, según la perito del caso que trató a Andrea del Boca y a Anna Chiara, Biasotti y su por entonces pareja, la diputada por la provincia de Santa Fe Amalia Granata, dormían completamente “desnudos” junto a la hija de la actriz.

“¿No te acordás cuando dormías desnudo al lado mio? ¿Cuándo dormías desnudo vos y tu novia en la misma habitación que yo? Porque vi todo, porque ni taparte sabias, ni para eso servís", fueron las crudas palabras que Anna le dedicó a Biasotti en aquel entonces.

Granata estuvo en pareja con el padre de Anna Chiara entre 2004 y 2005, cuando según denunció la menor sufrió una serie de abusos y le tocó presenciar a su padre tener relaciones sexuales con la modelo. Según consta en el expediente judicial, contó que la obligaban a ver pornografía.

La actitud de Granata no fue otra que presentarse en una fiscalía para declarar y poniéndose a disposición de la Justicia. Además, la ex modelo hizo una denuncia penal por injurias y calumnias y amenaza coactiva contra la abogada Rachel Holway, quien dijo haber asesorado a la familia Del Boca y la involucró en la causa por abuso sexual.

“Le pedí al fiscal que me haga pericias psiquiátricas y psicológicas. Que llame a declarar a todas mis ex parejas. Y que por favor, también estaría bueno, que llamen a declarar a esta persona, la abusada, así se termina de una vez por todo esta extorsión y esta mentira mediática”, sumó la flamante diputada por la provincia de Santa Fe.

Pero lo cierto es que Granata volvió a desbarrancar este jueves al publicar en las redes sociales una frase de Joseph Goebbels, el jefe de la propaganda Nazi, uno de los personajes más siniestros de la historia y uno de los colaboradores más cercanos de Adolf Hitler durante el Tercer Reich y el desarrollo del Holocausto.

A través de su cuenta de Instagram, la también panelista publicó una imagen con la fotografía del jerarca nazi alemán y la frase “Miente, miente, miente que algo quedará, cuánto más grande sea una mentira, más gente la creerá”. Sin embargo, ante las furiosas críticas y el repudio que recibió de sus seguidores, rápidamente la diputada borró la publicación y volvió a subir la cita sin la imagen de Goebbels.