El feroz enojo de la reina Isabel con Harry tras sus polémicas declaraciones contra la Corona

En los últimos días el príncipe Harry sorprendió al realizar varias declaraciones públicas en las que mencionó que sufrió mucho en su vida dentro de la familia real, sobre todo porque fue criado por el príncipe Carlos, sin su madre, Diana Spencer, quien murió a sus 31 años.

En esa ocasión, además de decir que su vida dentro de la corona fue lo más parecido a estar enjaulado en un zoológico, Harry también se refirió al vínculo con su padre: el duque de Sussex y aseguró que quiere “romper el ciclo de dolor y sufrimiento” de su crianza con sus propios hijos.

“Creo que no deberíamos echarle la culpa a nadie, pero lo cierto es que en lo que atañe a la paternidad, si he experimentado una forma de dolor o sufrimiento que es consecuencia del dolor o sufrimiento que quizás mi padre o mis padres habían sufrido. Ese dolor y sufrimiento está a su vez conectado con sus padres, lo que significa que me trató de la manera en la que él fue tratado, así que me dije: ¿qué puedo hacer para cambiar eso y que no les afecte a mis hijos?”, sostuvo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El esposo de Meghan Markle habló hace poco tiempo en el podcast Armchair Expert junto al actor Dax Shepard, y allí reveló que fue expuesto a "dolor y sufrimiento" durante su crecimiento a consecuencia de su complicada relación con su padre.

Según señaló una fuente real a The Daily Mail, tras estas duras palabras, la reina Isabel se enfureció con su nieto, ya que tomó sus comentarios como “ataques personales” del duque de Sussex a la familia real.

Lo cierto es que los recientes comentarios del príncipe Harry sobre su crecimiento y su vida como parte de la realeza no han sido bien recibidos al interior del Palacio de Buckingham.

La monarca está “profundamente molesta” después de que Harry dijo que su formación y la de su padre, el príncipe Carlos, había sido marcada por un “dolor genético” que existe al interior de la familia real.

“La abuela de Harry se ha tomado esto muy personalmente y está profundamente molesta por lo que Harry ha dicho, en particular sus comentarios sobre la crianza de (el príncipe) Carlos y sugerir que su padre no supo cómo criarlo debido a cómo fue educado. Ha sido un momento muy molesto”, afirmó la fuente consultada.

Anteriormente, Harry confesó que durante mucho tiempo estuvo sumergio en las drogas y el alcohol, algo que hacía para aliviar el dolor que sentía por la muerte de su madre, Lady Di.

De hecho, aseguró que debió asistir al psicólogo durante 4 años, porque incluso llegó al punto de sufrir ansiedad y varios trastornos psicológicos que le afectaban su vida.