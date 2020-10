El festejo "burbuja" por el cumple de las hijas de Cinthia Fernandez, aislada tras el positivo de su coach

Con el correr de las horas, siguen apareciendo casos de coronavirus en el Cantando 2020. A los ya conocidos, se les sumó Sole Bardi, la coach de Cinthia Fernández, lo que motivó a la modelo y panelista de LAM a aislarse e hisoparse por precaución. "Paso a contarles que voy a estar aislada porque mi coach dio positivo. La vi el martes y miércoles porque esos eran los días que estaba citada para cantar", contó la ex de Balicni en las redes sociales.

La modelo se sometió a un hisopado este lunes por la mañana y debido a que mantuvo contacto estrecho con su coach, deberá permanecer aislada junto a sus hijas, Charis, Bella y Francesca, durante los próximos 14 días. Esta noticia no sólo afectó a la modelo, sino que impidió que su ex marido y padre de sus hijas, Matias Defederico, pueda pasar el cumpleaños de las nenas con ellas tal y como lo tenía planeado.

De hecho, el ex futbolista de Huracán e Independiente decidió visitarlas igualmente y, respetando los protocolos vigentes, pasó un rato con sus hijas separado por un vidrio para evitar el contacto cuerpo a cuerpo. "Iba a pasar el día con mis hijas por su cumple, ya habíamos preparado todo en mi casa... Pero en el medio de mi viaje entre Casares y Capital Federal, Cinthia me llamó y me confirmó que su coach dio positivo de coronavirus", contó.

Y sumó: "Así que está aislada con las nenas y no vamos a poder pasarlo juntos. Las amo hijas, vamos a poder festejarlo". Cabe destacar que días atrás y en medio del conflicto legal con su ex, Cinthia había adelantado que no quería que Defederico se hiciera presente en el cumple de las nenas. Sin embargo, al futbolista se le ocurrió visitarlas de todos modos y ni siquiera un posible caso de COVID-19 evitó que las fuese a saludar.

Se espera que este lunes por la noche Cinthia obtenga los resultados que confirmen o no si contrajo la enfermedad. En ese sentido, la modelo se encuentra preocupada porque una de sus hijas es paciente de riesgo en caso de contagiarse porque es asmática. "Espero que me den el resultado a la noche porque es una tortura, fue el fin de semana más largo de la historia. Ayer la pasé para el traste por los nervios: le tenia miedo al hisopado y por mis hijas", cerró.