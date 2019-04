El festejo de Vicky Xipolitakis por el millón de seguidores en Instagram terminó a las trompadas

No todos los días se llega al millón de seguidores en Instagram, y Vicky Xipolitakis decidió celebrarlo a lo grande aunque de una manera bastante particular: vació su guardarropas de prendas que ya no usaba para regalárselas a sus fans.

La modelo salió a la calle con varios bolsos, se fue a una plaza cercana y comenzó a repartir ropa a los transeúntes presentes.Y, por supuesto, la situación terminó desmadrándose.

Así, en un video que Xipolitakis compartió en Instagram puede observarse que hubo lío y empujones durante el reparto de ropa. Luego, Vicky contó que incluso algunas personas se robaron bolsos repletos de indumentaria.

Y aunque lamentó la sustracción de los elementos, la modelo agradeció a las personas que se reunieron en el lugar. "Ya todo mi placard es de ustedes, ojalá los haga tan feliz como me hizo a mí. Gracias por todo el amor que me dan, es lo mínimo que podía hacer", escribió en la red social.