El festejo secreto de Claudia: piletazo, pantalla gigante y la emoción de Dalma y Gianinna

Para sorpresa de muchos, Dalma y Gianinna Maradona participaron de la grabación de la gran final de MasterChef en la que su mamá, Claudia Villafañe, se consagró como la primera campeona argentina de la edición famosos. El festejo privado de la familia y el pensado homenaje a Diego Maradona que BigBang había anticipado en exclusiva.

"Sé que están ahí, las escucho; pero no puedo levantar la mirada y verlas porque me voy a emocionar y me va a jugar en contra", reconoció la "Tata" mientras elaboraba el menú de tres pasos de la final. En efecto, la grabación tuvo lugar hace dos semanas, sólo un mes después de la muerte de Maradona; por lo que la presencia de las chicas no sólo fue una sorpresa para la producción, sino una muestra de apoyo incondicional a su madre.

Por decisión de la producción, se grabaron "dos finales". Una en la que la ganadora era Claudia y otra en la que el título quedaba en manos de la otra finalista, Analía Franchín. "Ninguna sabía si había ganado o no hasta ayer a la noche. Se enteraron en vivo, como el resto salvo el jurado y muy poquitas personas", confirmaron a BigBang desde la producción del ciclo.

Claudia siguió el programa desde el jardín de la casa de una de sus hijas, en el que instalaron con un proyector una pantalla gigante para seguir el minuto a minuto del programa. "Siempre así, juntas y a la par. Las amo con todo el corazón", compartió la "Tata" en Instagram, junto a una foto en la que se las podía ver sobre una lona viendo el ciclo. Luego, compartieron otra imagen ya con Claudia empapada. "El fleco de mamá está así porque la tiramos a la pileta", reveló Dalma.

La emoción se sitió también durante el programa grabado. Tras consagrarse "posible campeona", Claudia y sus hijas se fundieron en un abrazo eterno y fue la ganadora quien sentenció con orgullo y emoción: "Las tres somos una".

El regreso de Villafañe al ciclo tras la muerte de Maradona fue una exigencia de sus propias hijas, pese al torbellino mediático que vivieron tras el repentino fallecimiento del "Diez". Pese a que los ojos del país estuvieron puestos en su regreso y en los pequeños homenajes que le hizo a lo largo del certamen, la dedicatoria del "título" conmovió a más de uno.

"Falta gente que me gustaría que esté acá y que no puede estar", reconoció entre lágrimas Villafañe, quien miró hacia el cielo en señal de que hablaba de su padre, quien falleció tiempo atrás. Nadie podía saber si se refería o no a Diego, pero ella misma se encargó de aclararlo. "Empezando por mi nieto (Benjamín), que se fue a ver a su papá (Sergio "Kun" Agüero); Roma, que su papá no quiere que la vean en la tele, mi mamá que no está bien de salud y el papá de mis hijas, que no está".

Después de la emisión de la final, Dalma felicitó a su mamá en Twitter y también sumó a Diego al festejo: "Siempre con vos, para siempre los cuatro juntos. Gracias Babu, gracias Tata".

El emotivo mensaje de Claudia tras consagrarse campeona

Ustedes no se imaginan lo que sentí en ese momento, todas las cosas que me pasaron por la cabeza, desde el día que decidí estar en el certamen hasta hoy. Tantos momentos compartidos, tanto aprendizaje, conocer gente maravillosa, empezando por mis compañeros (me llevo en el corazón todas nuestras risas y nuestras tristezas que fueron mas leves porque armamos un grupo HERMOSO), técnicos, producción, director y control, los chicos del bar, los asistentes gastronómicos y todos ustedes que me hacen el aguante en la calle, subiendo una historia, pidiéndome una foto, un video o un mensaje!

Gracias Santiago Del moro por acompañaros tan bien durante todo el proceso! Gracias Germán por la devolución del ajo que tanto me hizo crecer, Betular por tu corrida cuando hice los cupcakes con azúcar impalpable en vez de harina, Donato por compartir una de nuestras historias de vida, Doli por tu receta del salmón que me hizo estar entre los mejores. Y muchas gracias a Telefe por darme la oportunidad para que la gente me conozca tal cual soy. Un placer compartir la final con vos, Analía