El filoso dardo de Amalia Granata tras el estallido de la interna en Actrices Argentinas

Después de que los medios se hicieran eco de la interna en Actrices Argentinas, su histórica detractora y diputada electa provincial por Santa Fe, Amalia Granata, opinó sobre el tema y las acusó de ser “sororas selectivas”.

“¿Hace cuánto que vengo diciendo esto? Hace un año atrás. Ellas mismas se van dando cuenta de que suceden las cosas importantes donde ellas tienen que estar presentes, según quién seas te van a defender o no”, disparó, en alusión a la creación de “Las Bolten”, un colectivo que se diferenció del de Actrices Argentinas.

En su descargo, Granata también acusó de “mezclar temas” al colectivo que acompañó e hizo pública la denuncia penal presentada por Thelma Fardin en Nicaragua contra Juan Darthés. “Lo mezclaron con el aborto, que perjudicaron a Thelma; pobrecita, que pasó algo horrible. En esa misma conferencia tiraron un palito al Gobierno”, sumó.

“Lo dije siempre, para mí son cualquier cosa y son un feminismo selectivo que no le hace bien a esta lucha que tenemos todas las mujeres para reivindicar nuestro lugar”, sumó, al tiempo que la cronista le recordó la posición que tomó Actrices Argentinas con respecto a las graves denuncias de Érica Rivas y Valeria Bertuccelli contra Ricardo Darín. “Va a ser un taxi más que un colectivo. Van a entrar dos nada más, el taxi de las actrices”, chicaneó.

“(A Rivas y Bertuccelli) no las apoyaron y Verónica Llinás contó en Twitter que se juntaron y levantaron la mano. Deciden a quién defienden y a quién no de acuerdo a su criterio, que no sé cuál es. Yo era lo peor porque dije eso, pero como dice mi frase: ‘La verdad es la hija del tiempo’; y siempre me terminan dando la razón”.