El fin de una era: Matías Martin anunció que termina Basta de todo tras 20 años al aire en la Metro

No es un día más para FM Metro. A las salidas ya confirmadas de María O'Donnell (De acá en más, de 6 a 9), Andy Kusnetzoff (Perros de la calle, de 9 a 13), y Sebastián Wainraich (Metro y medio, de 17 a 20), quienes se despedirán de la emisora el próximo 18 de diciembre, se sumó el anuncio del final de Basta de todo, ciclo que llevaba al aire hace 20 años. "La noticia es que se termina Basta de todo, después de 20 años termina", confirmó Matías Martin.

El conductor del exitoso ciclo radial señaló que venía analizando desde hace un tiempo la posibilidad de que el programa finalizara y aclaró: “No hay razones, podría haber sido hace cinco años, diez, dos, tres o uno. Siempre pensé que cuando mis hijos terminaran la primaria en mi vida se venía un cambio, en un rato brindo porque mi hijo termino la primaria y no me quedan más en la primara”.

En el anuncio de su despedida, Martin remarcó que gran parte de su vida se la dedicó a "Basta" y finalmente anunció: "Mi vida está en este programa, lo llevo dentro, aprendí a amarlo, a quererlo. La notica es que se termina Basta de todo, después de 20 años termina. El último programa será en dos semanas. Dos semanas que tenemos para despedirnos, pero con la certeza de tomar una decisión con la que estoy en paz".

Al igual que sus compañeros, el conductor abandonará la emisora el 18 de diciembre y se mudará a una nueva radio, que lleva como nombre tentativo de FM Urbana, ya que aún no tiene una frecuencia a pesar de que se habla de la posibilidad de adueñarse del 95.5 FM. “Arranqué con 30 años y lo cierro con 50. Arranqué con la crisis del 2001 y termino con una pandemia, qué arranque, qué final, y en el medio la vida misma", confió Martin.

Y enumeró: "Nueve presidentes. Hubo cosas que hicieron que Basta quede en la huella de la gente porque pasaron en horario de programa: que el Papa era argentino, que murió Diego Maradona, Fernando Peña o la noticia que sea. Salía de un ciclo de Rock and Pop en el que la pasaba muy bien, con Diego Angeli y Tuqui, me tocó llorar la pérdida de Tuqui y con Gaby Schultz dije que quería cambiar y él me entendió y me bancó".

El conductor recordó que yendo al campo se le ocurrió armar "estos programas donde me desligaba del fútbol, Basta de fútbol y Todo pasa, para jugar con eso. Después los cambios, el encuentro con Dieguito Ripoll, que llamaría romance”. “Éramos Gaby y Waty (Walter Frignani, productor) a quien le pedí encarecidamente que venga, es el único que le dije que venga, después surgió de una parte del equipo espontáneo venir”, dijo.

Únicamente los conductores son los que se alejan de Metro: sus equipos se quedan en la radio. “Estaba en pareja con Nancy (Dupláa), tenía un hijo recién nacido, me separé al aire, me pasó el bardo mediático, el programa me ayudó a curar mis heridas, estuve soltero, me enamoré de mi mujer, tuve dos hijos más. Ellos no conocen a su papá haciendo otro trabajo que no sea Basta”, rememoró.

Y continuó: “Tengo amor impresionante por este programa y por esta radio que dejo en dos semanas, por este equipo y por la inmensa cantidad de gente que nos ha acompañado. Yo también soy oyente, es fundamental la gente, el programa tuvo un click cuando se encontró con la gente, deambulaba entre el fútbol y el interés general hasta que un día le pusimos el micrófono a la gente. A veces la gente contaba cosas al aire, infidelidades, tragedias...".

Durante el final de su conmovedor discurso, Martin hizo principal hincapié en la posibilidad de poder cerrar un ciclo por decisión propia y cerró: "El año que viene estaré haciendo radio en otro lugar, pero era importante cerrar un ciclo y decir que buscamos hacer algo distinto con nuestro sello. Gracias, después de veinte años vimos pasar muchos dueños, muchas autoridades, y la relación a lo último no fue fluida y esto precipita la decisión".

Cabe remarcar que la FM de los hermanos Moneta (Raúl Cruz, Belisario, Faustino, Romina, Luciana y Rufino, hijos del fallecido empresario Raúl Moneta) podría ser vendida la semana próxima a Marcelo Fígoli, titular de Alpha Media (que tiene ya las emisoras FM 95.9 Rock & Pop, AM 630 Rivadavia, AM 550, AM 990, FM 103.1 La Uno y Noticias Argentinas).