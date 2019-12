El final de ATAV y los actores que pisaron el palito: ¿asesinan a Francesca y a Lucía?

El próximo viernes 27 de diciembre, los fans de Argentina, tierra de amor y venganza tendrán lo que esperan desde marzo, fecha en la que salió al aire el primer capítulo de la novela de época de PolKa. El arco narrativo se modificó a mitad de año cuando, frente al éxito de la tira, Adrián Suar decidió grabar la "segunda temporada". Es decir: se extendió la historia que iba a terminar en agosto. La recta final comenzó y el final de las grabaciones no hizo más que alentar al elenco a reflexionar sobre el sabor que le dejó el último capítulo. Muertes protagónicas, venganza, resurrecciones y la resolución del triángulo amoroso de Lucía, Bruno y Francesca.

1. El enfrentamiento final y las "bajas" de ambos lados

Uno de los primeros en hacer alusión al enfrentamiento final entre bandas fue Gonzalo Heredia, quien tres días antes de culminar las grabaciones de la tira compartió una imagen en Instagram en la que se lo podía ver golpeado y herido. En efecto, Aldo será uno de los que participen de la "batalla final" y poco se sabe sobre si podrá o no sobrevivir al cruce de fuego.

"Me gusta esto de que el galán no sea siempre éxito. Me aburre mucho contar un personaje viril, me gustan más los personajes en los que les cuestan las cosas. Me gusta que el personaje tenga sombras y luces. Me gusta que las historias de amor cambien, me gusta contar una historia de amor de época, pero con la mirada de esta era". La pregunta que se hacen sus fans es: ¿morirá Aldo en el enfrentamiento final?

2. Esmoquin para velorio, ¿o casamiento?

Otro de los actores que reconoció haberse enfurecido al leer el guión final fue Matías Mayer, quien en la tira está en pareja con Minerva Casero. Desde que el personaje de Lidia salió del coma, el uruguayo no hace otra cosa que pedirle casamiento y ella se muestra esquiva a la idea. ¿El motivo? El disparo de Torcuato, el mismo que la dejó dos años en coma, le impide ahora tener hijos.

En una reciente entrevista, Mayer reconoció que se pondrá un esmoquin, aunque se negó a confirmar si finalmente se iba a casar o no con Lidia. ¿Lo usará entoncespara el entierro de uno de los miembros de la banda?

3. El triángulo amoroso entre Bruno, Francesca y Lucía

Aunque la incorporación de Sagasti abrió una eventual resolución paralela a la esperada por los fans, lo cierto es que poco se sabe sobre qué será lo que sucederá con las parejas protagónicas. ¿Se quedará Bruno con Francesca por lealtad? ¿Aceptará Francesca conformarse con eso? ¿No habrá más Brunia para los fans de la novela?

"Queríamos que la última etapa de Brunia sea más realista. Se corrió el problema de Torcuato, que era una historia más de cuento. Ahora está el tema de que Bruno rearmó su vida con otra persona, pero todavía quiere a Lucía y ahí hay un triángulo difícil de romper", reconoció Leo Calderone, uno de los guionistas de la serie.

"Bruno puede amar mucho a Lucía y la puede amar y lo puede decir, pero él tiene un compromiso de lealtad con Francesca. La lealtad también es una forma de amor. Hay que dejar de desmitificar el amor romántico como la única forma de amor posible. No es que no la quiera a Francesca y va a haber muchas escenas de esto al respecto. No es que él no la quiera a Francesca, la quiere de otra manera; con el respeto y con lealtad. Sucede como cuando vos ves a alguien y decís: 'Esta es la compañera que yo quiero para el resto de mi vida'. La mina que está dos años bancándome y yéndome a ver todos los días a la cárcel. La que se aguanta todo, la que está conmigo incondicionalmente. Él querría amarla profundamente y, por otro lado, tiene una deuda de lealtad", sumó en diálogo con BigBang Carolina Aguirre, la otra guionista.

4. El "revivir" de Torcuato y su sed de venganza: ¿asesinará a Francesca o a Lucía?

Muchos saben que la muerte del personaje interpretado por Benjamín Vicuña no muere, pese a que en este momento todo indique que falleció en el incendio del loquero en el que estaba internado. El sueño de Bruno y la apertura de los túneles no fue más que el puntapié inicial para comenzar a mostrar que el villano sigue vivo y actuando bajo las sombras.

En efecto, fue el propio Vicuña quien destacó que los últimos diez capítulos de la tira serán apasionantes. Todo indica que la banda se enterará de que Ferreyra sigue vivo recién en el capítulo 194. ¿Coincidirá entonces con la reaparición de Vicuña ante la banda? "Es muy fuerte todo lo que sucede con los personajes. Habrá sorpresas que el público no va a poder creer. Estoy seguro de que quienes nos siguen van a disfrutar. El final estará a la altura de lo que fueron estos meses".

Sin embargo, una frase de Calderone no pasó inadvertida por los miles de fans de la novela. "En este programa es tan indisoluble la venganza y el amor vienen como muy de la mano. Aparte, son como muchas venganzas e incluso los villanos creen que tienen derecho a vengarse. Así que luego de su caída, Torcuato renacerá y sentirá que tiene que vengarse él también. Hay algo de la venganza que va a ir hasta el final y está muy atado a la historia de amor", reconoció el guionista.

Si la venganza está atada a la historia de amor, entonces son Francesca y Lucía quienes podrían ser las víctimas finales de Torcuato. De esta forma, también se resolvería el triángulo amoroso entre los protagonistas. ¿Morirá Francesca? ¿Morirá Lucía? Todavía, nadie lo sabe. Malena Sánchez, quien le puso el cuerpo a la valiente y empoderada Francesca, reconoció: "El final se pone heavy. Creo que es una historia muy difícil de cerrar y eso es lo que tiene de atractivo. Al haber tantos personajes y tantos conflictos diferentes, sin contar con que a la tira le fue muy bien y hubo que estirarla y agregarle más historias".

5. La "Polaca" sobrevive y la "China" pide pista para la segunda temporada

Meses atrás, Adrián Suar deslizó la posibilidad de grabar en el 2021 una segunda temporada de ATAV, pero situada en los años sesenta. "Es cierto, se habló y está en carpeta; pero todavía no hay nada definido. Lo único que sí está claro es que, en caso de que ellos quieran, serán Leo y Carolina quienes la escriban", confirmaron a BigBang desde la productora.

"Me encantaría que haya una segunda temporada y me encantaría participar", reveló desde Miami la "China", cuando en el programa de Ángel De Brito confirmó desde una telefónica su separación de Vicuña. "¿Entonces la Polaca sobrevive?", destacó rápido el conductor. "No me hagas hablar", esquivó Suárez. "Salvo que vuelva en modo fantasma, podemos confirmar que la Polaca sobrevive, señores", sentenció con humor el periodista.

