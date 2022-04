El final de Intratables: las internas, los egos y el panelista que "googleaba" a sus "fuentes" en vivo

Fue uno de los programas icónicos de América TV, pero llegó a su fin. Con cambios de conductores y panelistas a lo largo de los casi 10 años en los que salió al aire, Intratables se convirtió en una marca para el canal de Palermo al punto tal de que era defendido a capa y espada por la ex Directora de Programación, Liliana Parodi, que lo consideraba como “su creación”. Por el piso pasaron cinco conductores, Santiago del Moro, Guillermo Andino, Fabián Doman, Paulo Vilouta y Alejandro Fantino. Cada uno le puso su impronta. Los panelistas también tuvieron una rotación constante.

Sin embargo, acá no te vamos a contar los homenajes, las despedidas y las felicitaciones que tuvo el ciclo a lo largo de casi diez años de su primera emisión allá por marzo de 2013. No, vamos a ir por lo que pocos saben, las internas que hubo, los desplantes, las peleas, todo el detalle del detrás de escena que tuvo ese programa que pasó de ser el que más media dentro del canal, al que nadie se animaba a sacar del aire por sus malos rendimientos.

El primer gran cambio que tuvo Intratables sucedió en noviembre del año pasado en pleno apogeo de las denuncias contra Antonio Laje. Allí Vilouta, Brancatelli, Débora Plager y Gustavo Grabia anunciaron que se alejaban. En ese momento fue cuando las autoridades de América TV decidieron que el prime time semanal debía modificarse sí o sí.

Esta problemática situación desembocará en el regreso de Animales Sueltos, un ciclo que precisamente Fantino lideró durante diez temporadas. El santafesino se hará cargo del producto que se emitirá de lunes a viernes entre las 23 y las 0, aunque todo indica que solamente será hasta fin de año. Si bien trascendió que Animales contará con invitados famosos en el piso, desde el canal deslizaron que el formato será "renovado y más moderno”.

El traspaso a Animales Sueltos ocupó buena parte de las negociaciones que hubo. La paradoja es que casi todos los panelistas estaban conformes con irse y no participar de ese programa. Un caso se destacó sobre el resto. Un periodista quería quedarse a toda costa e incluso apareció en las crónicas periodísticas que daban cuenta de la integración del nuevo panel. Pero nunca fue tenido en cuenta por lo que intentó un último recurso: llamó al propio Fantino para criticar la decisión de no estar. “Nunca nadie me vino con un planteo así”, fue la respuesta que recibió por parte del conductor.

Los egos siempre estuvieron a flor de piel. Uno de los más recordados era el de Jonatan Viale, el ahora periodista estrella de LN+ y Radio Rivadavia. Todos recuerdan como exigía saber los temas, tapes y forma en la que se trataría cada cuestión. Esto se debe a dos motivos. El primero: ser el que tuviera la primera intervención en cada tema; mientras que el segundo era hacer una exhaustiva búsqueda en Google para recolectar información publicada, claro está, por otros colegas.

En esa sintonía, a diferencia de lo que uno podría suponer, Brancatelli siempre fue uno de los que mejor relación tuvo con todo el mundo dentro del programa. Su militancia por el kirchnerismo duro nunca fue un problema a la hora de dirigirse a sus compañeros fuera del cámara. Con algún que otro chispazo en los grupos de mensajes por sus posturas sobre como se tendría que tratar cierto tema, se va siendo de los más queridos.

Lo mismo sucedió con Del Moro -a quien extrañan horrores en los pasillos del canal y no por el rating que tenía, sino por las formas-. En los años que se encargó de conducir el programa nunca tuvo mayores problemas más allá de discusiones típicas. Muy diferente a los dos conductores que lo sucedieron que buscaban, según recuerdan, un protagonismo total al punto de culpar a todo el equipo por los malos resultados que mostraba IBOPE.

La salida de Doman, por ejemplo, se pensaba que iba a descomprimir aun más la situación de rigidez que se veía con el programa. Incluso hubo un comienzo esperanzador con Fantino que rápidamente terminó cochando con Parodi porque no le permitió continuar el formato de las cenas que había repercutido de forma positiva en el rating. “Panelismo o muerte”, la formula que la ex Directora de Programación se negó a soltar hasta sus días finales en el canal.