El fiscal pidió el sobreseimiento de Teto Medina al creer que existía "un acuerdo tácito" con su ex

La semana pasada la ex pareja de Marcelo “Teto” Medina, Mónica Fernández, reclamó ante la Justicia la detención del conductor de televisión en el marco de la denuncia presentada un año atrás por amenazas con armas de fuego, hostigamiento y violencia de género.

Durante la última semana de junio de 2019, Fernández, denunció que el conductor le puso un arma en la cabeza y la obligó a conducir a un lugar determinado para conseguir la "cocaína que consume y le genera fuerte adicción".

“Un día me llegó a llamar 190 veces, un día llamó a mi hijo, atendí y me empezó a bastardear, ahí fue cuando llamé al 144 y me dijeron que era violencia de género, conté muchos detalles en la comisaría de la mujer sobre los cinco años, nos dimos cuenta de que había muchos episodios, porque era un círculo entre una víctima y un psicópata”, contó la mujer el año pasado.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Fernández hizo hasta ahora dos denuncias contra Teto Medina, una quedó radicada en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, por violencia de género; y otra por violencia de género y hostigamiento que ocurrió en Lomas de Zamora, durante el verano de 2019.

Incluso llegó a revelar que un día apareció con una bolsa de armas con la excusa de que eran para un coleccionista. “Le decía a Facundo (su hijo) que lo acompañara a una estación de servicio que se tenía que encontrar con una persona para entregarle las armas y le dije que no, que iba yo”.

La presentación sobre el pedido de detención fue realizada por el abogado de Fernández, Alejandro Cipolla. Sin embargo, el fiscal a cargo de la Fiscalía Criminal y correccional número 3, Marcelo Daniel Roma, optó este lunes elevar un escrito solicitando el sobreseimiento del animador considerando que “los episodios denunciados por Fernández, como agresiones a su integridad sexual, en su momento no fueron objeto de reproche”.

En ese sentido, el fiscal explicó que Fernández "nunca exteriorizó su desagrado para con aquellas situaciones ni intimó a Medina para que las cesara. Había en aquel entonces una suerte de acuerdo tácito que resumió con la frase ‘lo que pasaba en la cama, quedaba en la cama’. Dio a conocer una serie de situaciones decididamente reprochables, aunque no delictuales, que exponen la peor faceta de él como compañero de pareja”.

Al mismo tiempo, Roma remarcó que “la víctima se mantuvo voluntariamente a su lado en la relación sentimental.

En rigor, los hechos denunciados ocurrieron todos en una etapa de la vida del imputado muy asociada al consumo excesivo de drogas y alcohol. Así parece razonable suponer que fue su estado exacerbado lo que motorizó las prácticas sexuales hoy cuestionadas”.

Muy disconforme con el fiscal, Cipolla sostuvo en diálogo con Teleshow que el fiscal, en otras palabras, “dijo que como (Medina) estaba drogado, eso justifica que la viole. Yo no lo podía creer cuando lo oí". En ese sentido, reveló que presentará un escrito en respuesta al fiscal “punto por punto” para que continúe la acusación.