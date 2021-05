El fuerte cruce entre Gustavo Garzón y Viviana Canosa: “Agredís, descalificás y basureás”

De un lado, Viviana Canosa. Del otro, Gustavo Garzón. Y en el medio una discusión que fue subiendo de todo minuto a minuto. Todo ocurrió en Debo decir, el programa que Luis Novaresio conduce en América. Y el tema en cuestión fueron las diferencias en el tratamiento de la actualidad que hace la conductora al ser opositora al gobierno de Alberto Fernández.

Como se sabe, desde que comenzó la pandemia de coronavirus, Canosa se dedicó no sólo a denostar públicamente a los funcionarios del oficialismo sino que hasta se animó a poner en duda las medidas sanitarias, las vacunas contra el COVID-19 e, incluso, desinformó a los televidentes al beber cloro en vivo.

Pero esta vez, Garzón no le dejó pasar de largo sus opiniones. En un escenario conocido porque grabaron en el canal de Palermo y junto al conductor con el que realizan los pases diariamente en la pantalla de A24, Viviana se sentía cómoda.

“Lo que no sabemos en Argentina es dialogar. O sea, en mi programa de tele, yo llevo también al oficialismo. Capaz que menos porque tienen más prejuicios. Pero los llevo”, afirmó Canosa, relajada, con una copa de vino en la mano.

Garzón la interrumpió, para dejarle en claro lo que le parecen sus modos en la señal de noticias de Palermo: "Tenés una manera muy agresiva también. Tenés que ser más medida”. Y ella le retrucó: “Si vos ponés C5N, ¿qué encontrás?”.

Después de esa pregunta, el actor le respondió: "Pero es difícil que el oficialista te acepte, cuando vos lo agredís, lo descalificás, lo basureás… Decís que la vacuna es una mierda. Yo lo digo por lo que veo ahí. No te conozco personalmente”.

"Yo digo lo que siento, hago todo para que el oficialista venga" se defendió Canosa, a lo que Garzón le respondió: "Pero ¿Cómo vas a ir a la casa de alguien que te está agrediendo? Te está escupiendo en la cara, te invita a cenar... Quien va te pide hablame con respeto. No es respetuosa tu manera de accionar".

Sin muchos argumentos para retrucar, la conductora atinó a decir: “La verdad que no comparto. No comparto tu opinión porque todas las personas que vienen al programa son súper respetadas”. Y sumó, cuando Garzón le dijo que no está de acuerdo en sus opiniones, sobre todo cuando dice que el Gobierno manejó mal la pandemia: “¿Y el vacunatorio vip te pareció bien? Que Zaninni no se arrepienta… es el país de”.

Entonces el actor le dijo: “Chicanas no. Argentina es el país número 20 en número de vacunaciones en el mundo... ¿No te parece meritorio? ¿Lo podés ver eso como un mérito?". Ella no respondió a la pregunta y siguió hablando sobre Zaninni. A lo que Garzón agregó: “Ese es un problema. Argentina está entre los 20 países con más vacunas del mundo y eso no lo puede ver”.

En ese sentido, Canosa dijo: “Hay un montón de gente que se murió y no se pudo vacunar”. Y él le contestó: “¿Y eso desmerece la gestión del Gobierno? La gestión de un Gobierno es mucho más amplia.

"Es una cuestión moral" arremetió Canosa. Y Garzón le respondió: “Sin dudas es una cuestión moral… Para mí la moral es muy importante. Pero, ¿de la misma manera juzgas la moral del gobierno de Cambiemos? ¿del espionaje qué decís?”.

Frente a esa pregunta intercedió Novaresio para asegurar desde su posición en "off" o fuera de cámara: "Sin dudas" para llegar en auxilio de su compañera y afirmar que también critican a Cambiemos.

"Sin dudas, hablamos del espionaje y si querés hablamos del blanqueo" se involucró el conductor del ciclo. "Cada proyecto político tiene gente mejor y peor, el tema es si vos apoyás a un proyecto político o a otro", aseguró Garzón. En ese momento, Canosa sin palabras.