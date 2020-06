El fuerte descargo de Noelia Marzol: ''Puedo ser inteligente y ser la más puta a la vez"

Al igual que Diego Ramos, que publicó días atrás un video completamente desnudo relatando una anécdota hot con un masoterapeuta muy esmerado, Noelia Marzol compartió a través de las redes sociales su propio clip.

Pero a diferencia de su compañero de la obra Sex, ella realizó un contundente descargo a favor de la “femineidad putonesca e irreverente” que debería tener cada mujer.

Si bien no aclaró si se trata de una maniobra promocional urdida por el productor José María Muscari para promocionar la versión virtual de la obra Sex, que tuvo que mudarse al teatro online para afrontar la crisis que envuelve al sector a causa del coronavirus, la actriz, modelo y bailarina publicó un fuerte descargo en sus redes sociales bajo la consigna: “Esto también es Sex virtual”.

Utilizando un conjunto hot y mirando directamente ante la cámara, Noelia comenzó: “¿Qué pasa si te dijera que me encanta exponer mi cuerpo, pero no para que te excites? Que me encanta construir y habitar mi cuerpo. Que me calienta sentirme segura, alimentar mi autoestima, que me calienta ver lo que genera mi presencia y mi actitud”.

Y ante los repudiables comentarios que recibe diariamente luego de compartir jugadas postales en su cuenta de Instagram, agregó: “Si una mujer habla de sexo, si una mujer quiere tener sexo y mucho más si quiere tener sexo casual. Eso rompe con un orden y escandaliza, si mi escote te escandaliza es un problema tuyo, a mí no me interesa saber lo que pensás…''.

En ese contexto, la ex Bailando por un sueño le aclaró a aquellos que la acosan que “no es una mujer sumisa” y pidió que no la subestimen. ''A mí no me interesa saber lo que vos pensás, respecto de lo que yo tengo puesto, a mí no me interesa si eso te calienta o no así que no me subestimes, yo no soy sumisa, no me tapo ni evito mi exposición, no agacho la cabeza ni me cayo, porque calladita nos quisieron siempre”, disparó, de forma contundente y directa.

Según resaltó, cada vez que una persona le escribe o le dice “todo lo que me harían sabiendo que eso jamás va a suceder, a mí me llena de poder porque a mí no me excita saber lo que mi cuerpo genera en vos. ''A mí lo que me excita es que vos no concientices tu inseguridad, que te enoje el poder que tienen mis tetas, que quieras convencerte de que todo lo que yo hago lo hago para calentarte, cuando en realidad para mí ni siquiera existís, eso me da mucho morbo”.

La protagonista de “Sex” sostuvo que siente “mucho placer” cada vez que demuestra “que una mujer puede hacerse valer cuando muestra libremente sus tetas, cuando puede hablar sin reparo cuanto le gusta cojer, amo hacerme la paja, amo fantasear, amo probar cosas nuevas, amo ver, tocar, oler, chupar, amo gozar, por eso me apena mucho las mujeres que no aprecian esa femineidad putonesca e irreverente como una rebelión”, señaló.

Y sumó: “Me apena que algunas no puedan romper con el mandato social y que critiquen y que señalen a quienes queremos cojer con libertad. 'Porque si vamos a lo biológico, el órgano de la inteligencia es el cerebro. Inteligente sería que dejes de subestimarme, cuando disfruto de mi clítoris, porque eso no afecta mis cualidades intelectuales, porque puedo pensar y cojer, porque puedo ser inteligente y ser la más puta a la vez y eso me llena de poder”.

Y por último, cerró un contundente y fuerte mensaje: “Así que si vos pensás que una puta es una mujer libre, inteligente, capaz, independiente, profesional, autosuficiente, desfachatada e indomable, estas enfrente de la mujer más puta que te vas a cruzar en tu vida''. El descargo de Noelia rápidamente se viralizó en las redes sociales y fueron muchos, sobre todo las internautas, las que aplaudieron sus dichos y se mostraron conformes con el video.