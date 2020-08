El funeral de muñequitos Marvel despidiendo Black Panther y los emotivos homenajes a Chadwick Boseman

Por su juventud, por su importancia cultural al encarnar al superhéroe africano Black Panther en el cine y porque había mantenido en silencio su tratamiento contra el cáncer, la muerte del actor norteamericano Chadwick Boseman a los 43 años shockeó al público.

Tal fue la sorpresa, que el tweet que anunció el fallecimiento en su cuenta oficial se convirtió este sábado en la publicación con más "me gusta" en la historia de Twitter. "Un tributo adecuado para un rey", señaló la cuenta oficial de Twitter, junto a la etiqueta #WakandaForever cuando el mensaje superó los los 5 millones de likes.

Vale recordar que la identidad "oficial" de Black Panther es T'Challa, el monarca del reino ficticio de Wakanda, el cual pudo permanecer oculto e inerme ante la conquista del hombre blanco y desarrolló avances tecnológicos sorprendentes.

El récord previo de tweets con mayor cantidad de likes le correspondía al ex presidente Barack Obama, que citó una frase de Nelson Mandela ("Nadie nace odiando a otra persona por su color de piel, su entorno o su religión") luego del atentado de Charlottesville, en Virigina, cuando un militante de ultraderecha embistió a un grupo de manifestantes matando a una mujer.

Paralelamente, las redes sociales también replicaron imágenes de muchos niños que decidieron hacerle un último homenaje al héroe montando un "funeral" con sus muñecos de Marvel y saludando al héroe caído con su característico gesto de los brazos cruzados sobre el pecho.

El mismo gesto fue repetido como homenaje por el basquetbolista LeBron James durante el minuto de silencio en honor a Boseman que se realizó en el partido que Los Angeles Lakers y los Portland Trail Blazers jugaron por los cuartos de final de la Conferencia Oeste de la NBA.

Una carrera icónica

La importancia de Boseman para la comunidad afroamericana estaba relacionada con sus interpretaciones de figuras culturales icónicas. Además de T'Challa/Black Panther encarnó al beisbolista Jackie Robinson en 42 (2013) y al cantante James Brown en Get on Up (2014).

Su rol más reciente fue en la película Da 5 Bloods de Spike Lee, estrenada meses atrás en la plataforma Netflix. Tenía previsto volver a filmar una nueva entrega de Black Panther el año próximo y pronto se estrenará de manera póstuma la película Ma Rainey’s Black Bottom, en la que actuó junto a la ganadora del Oscar Viola Davis.