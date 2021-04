El furioso contraataque de Cinthia Fernández al colectivo de Actrices: "Son ´K K'"

La semana pasada, Cinthia Fernández se mostró molesta con el colectivo de Actrices Argentinas y reveló que ninguna de sus integrantes se solidarizó con ella al denunciar a su ex, Matías Defederico, por violencia de género. "Nadie me escribió. Yo no las necesito porque me parecen totalmente selectivas", dijo y agregó: "Son selectivas, es lo mismo que pasó siempre. Si digo que soy kirchnerista tal vez me dan bola".

Laura Azcurra no dudó en agarrar el guante y responderle a la panelista de LAM, afirmando que todo lo que dijo la bailarina era "erróneo" y que "la colectiva es multipartidaria". "Hay compañeras que sí militan en espacios partidarios pero de forma individual. La colectiva es neutral en ese sentido. Viniendo de diferentes espacios, esa transversalidad hace que podamos ponernos de acuerdo en muchísimas cosas y crecer juntas, eso es lo más rico de todo esto”, dijo.

La ex conductora de Pura química se tomó unos minutos para responder los dichos de la ex integrante del Bailando y aclaró que ella, personalmente, está detrás de varias causas. “La ecología es algo que me inquieta desde hace mucho tiempo, pasando por la lucha por la Ley de Interrupción del Embarazo”, señaló y aclaró que todas las integrantes del colectivo colaboran para crecer y llevar hacia adelante una agenda determinada por reclamos propios del feminismo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese sentido, resaltó que "no está bueno estigmatizar" y sumó: "No me parece que sea positivo ni juzgar ni prejuzgar como en este sentido…’Todas son (K)’… No, no todas. No me gusta que se hable así porque se entiende erróneamente. Lo lindo de esta Colectiva justamente es que respetamos y podemos trabajar en el ejercicio del respeto de lo que cada una siente y le apetece reproducir, compartir y militar”.

De acuerdo con sus dichos, el colectivo de Actrices Argentinas realiza un trabajo fuerte para no "inclinarse" hacia ningún lado. "Buscamos no depender de ninguna bandera partidaria”. “Yo no recuerdo que haya llegado el caso de Cinthia. Llegan muchos casos, algunos son más públicos, otros son de personas muy reconocidas que no hacemos público y ayudamos por otros lugares. Y no todo lo vamos a exponer”, detalló.

Y en la misma línea, afirmó: “Cada una de las denunciantes o alguna víctima que está en proceso de denuncia tampoco quiere que salga a la luz y no todo puede salir a la luz. Eso se respeta. Es lo que tenemos que trabajar, la empatía y el respeto. A cualquiera que esté señalando desde el otro lado me gustaría preguntarle qué están haciendo por los otros en este momento”.

Y para cerrar, disparó munición gruesa contra la panelista de LAM: “¿Están escribiendo en redes, maldiciendo, o están poniendo el cuerpo y acompañando desde un lugar activo y productivo?". Molesta, Cinthia no dudó en salir a responderle a la actriz: "Primero aclarar que yo nunca me acerqué al colectivo. Gracias a dios no las necesito, porque nunca estuvieron”.

En su descargo, volvió a remarcar que las actrices son selectivas a la hora de elegir qué problemáticas se aceptan en el grupo y cuáles se rechazan, y contraatacó: "No creo que sean neutras, sino quisiera saber por qué a poco más de un año se separaron varias. Quiero saber qué pasó con Erica Rivas y Valeria Bertuccelli. Ah, no. Lo que pasa es que como son amigas muchas de Ricardo Darín. Ahí entendí”.

Filosa, volvió a acusar a la agrupación de ser kirchnerista y disparó: “Para mí sí son un colectivo K-K. Ay, discúlpenme, se junta el K-K con caca. Bueno, es lo mismo. Que se junten con una sola K o con dos, es lo mismo. Yo no te tengo que ir a buscar si vos tenés un colectivo y ayudas a la gente. O te jactás de hacerlo. Vos te tendrías que acercar. Te clavan los vistos. Te dicen ´disculpame estuve muy ocupada´”.

Finalmente, Cinthia aseguró que el colectivo no es neutral y sentenció: "Deberían dejar de ser caretas. Quizá tengan algún otro interés, no sé. No me conoce, no sabe lo que yo hago a través de la red social o de forma privada para escuchar al otro. No tienen que juzgar (…) Me parece un circo lo que hacen, que tiene connotaciones políticas y que revictimiza”.