El furioso cruce entre Cinthia Fernández y Ángel de Brito por su salida de LAM: "Son bastante forras"

El despido de Cinthia Fernández como panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) no fue algo que tomó bien la modelo, quien rápidamente se cruzó fuerte con el conductor del programa, Ángel de Brito. La mecha la encendió Yanina Latorre, quien le pidió en vivo a De Brito que la eliminara del grupo de Whatsapp del programa.

NO TE QUEDASTE SIN LABURO. Se termino tu reemplazo....y lo sabes! Deja de mentir. Es muy patetico lo q haces. — Yanina Latorre (@yanilatorre) February 4, 2020

Inmediatamente, Fernández salió al cruce: “No entiendo cuál es el sentido de festejar que alguien se queda sin laburo… No hay que escupir para arriba”.

Luego de ese tweet y de un fuerte descargo con el portal Ciudad, Fernández manifestó que no la despidieron, sino que se terminó un reemplazo, De Brito salió a marcarle la cancha en la red social del pajarito. “No me uses para tus novelas. Te eliminé del chat oficial, pero bien sabés que estás en otro. Y siempre supiste que era un reemplazo temporal”, escribió el periodista.

No me uses para tus novelas @cinthifernandez

Te elimine del chat oficial pero bien sabes que estás en otro.

Y siempre supiste que era un reemplazo temporal. https://t.co/qIgnHDw2bg pic.twitter.com/P7o9u7N4VO — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 4, 2020

Junto con ese tweet, De Brito ajunto una captura de pantalla en donde se puede ver que la modelo sigue en el mencionado grupo. Al quedar expuesta, Fernández buscó arreglar la situación. “No, Ángel no es porque la sacaste del grupo y demás, es porque ayer cuando lo hiciste se escucha como gritan ‘¡vamos!’ porque no está. Bastante forra las compañeras”, tuiteó.

Entonces, De Brito retrucó: “Que le escriba a ellas entonces. No es mi problema. Y es un chiste lo del chat que hicimos 100 veces”.