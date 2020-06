El furioso descargo de Lali Espósito contra el fiscal que calificó una violación de "desahogo sexual"

Lali Espósito se sumó a las miles de mujeres que repudiaron en las últimas horas la decisión del fiscal Fernando Rivarola de acordar un juicio abreviado con los tres denunciados por la presunta violación en manada denunciada en septiembre de 2012 por una joven de por entonces 16 años en Chubut. En su pedido, el fiscal utilizó el término "desahogo sexual" e instaló la polémica.

"En casi todas las entrevistas que me hacen, sobre todo últimamente, me preguntan si quiero ser madre. Me preguntan si tengo el deseo o si lo estoy planeando. Me dicen jocosa y amorosamente si me imagino una 'mini Lali', una hija mujer. Siempre contesto que trabajo mucho, que no tengo tiempo; que no es el momento para mí o que tengo mucha responsabilidad, pero lo cierto es que me aterra traer una hija mujer a un mundo en el que fiscales como Fernando Rivarola le llaman desahogo sexual a una violación en manada", disparó la actriz desde Instagram.

Mirando a la cámara, Lali reconoció: "Me da pánico". "Me da pánico que mi hija desaparezca y que, si aparece, lo haga dentro de una bolsa de consorcio. Me da pánico ver el nombre de mi hija en un cartel en una marcha del Ni una menos. Me da pánico este sistema que viola a la víctima otra vez y que protege a los violadores".

"No voy a decir que pensaría en ser madre recién cuando estos seres dejen de existir, porque eso sería idílico; no va a pasar, sería muy naif de mi parte pensar eso. Pero sí por lo menos sentir que hay un sistema que no acompaña, defiende, protege y abraza a seres asquerosos y malignos como Fernando Rivarola y estos seis violadores".

La cantante destacó la unión femenina en el país. "En un momento de unión entre nosotras, de entendimiento, de lucha, de grito... que aparezca un dictamen como este de Fernando Rivarola es un cachetazo enorme, pero que en vez de hacernos callar, nos haga gritar todavía más fuerte. Sé que eso va a pasar, porque así me siento. Voy a gritar cada vez más fuerte".