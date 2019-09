El furioso descargo de “Pampita” tras el picante posteo de la ex mujer de su nuevo novio

Carolina “Pampita” Ardohain hizo un furioso descargo en su programa, después de que se viralizara un picante posteo de la ex mujer de su nuevo novio, Roberto García Moritán. La modelo le puso el cuerpo a la situación y apuntó contra los medios.

“Si vos creés que estás al horno, acordate de que hay alguien conociendo a tu ex y creyendo que encontró a alguien especial”. Esa fue la historia en Instagram que publicó Milagros Brito, ex del novio de la modelo. Horas después, la mujer aclaró que se trató de una broma y que no era un mensaje dirigido a “Pampita”: “Con Roberto tengo la mejor relación de toda la vida. Nos separamos hace como 12 años y somos súper amigos. Él está muy contento con Caro y ella merece todos mis respetos. Si hubo una confusión con eso no fue la idea”.

El furioso descargo de “Pampita” contra los medios

“A mí no me causa ninguna gracia”. Esa fue la tajante respuesta que le dio la modelo a Luis Piñeyro, cuando el periodista le recordó en el vivo de su propio programa el posteo de Milagros. “Este año no genero ningún problema y estoy muy atenta a todo, pero los medios están muy atentos a todo lo que sucede a mi alrededor”, se quejó.

La modelo hizo directa alusión también al escándalo que se generó después de que una de sus mejores amigas, la DJ Puli Demaría, se cruzara en Instagram con Eugenia “la China” Suárez por la publicación de una foto de la fiesta de ATAV. En su momento, la modelo quedó en medio del escándalo y, aunque bancó a su amiga, pidió que no se la involucrara en el tema.

“(Los medios) están atentos a todo. A lo de Puli, a mi pareja, a la ex mujer de mi pareja. ¿No se dan cuenta de que le hacen mal a la relación? ¡Déjennos tranquilos! Están todo el tiempo buscando quilombo con lo de alrededor”, reclamó.

Además, la modelo aclaró que el posteo que hizo Milagros era un viral que circulaba entre grupos de WhatsApp. “No me pareció incorrecto (que lo publicara). Esto fue el viral del día, yo también lo recibí y lo pasé. Era un chiste de chicas. Alguien que no se maneja en lo mediático, que no se dedica al espectáculo, no tiene por qué saber. Están buscando el pelo al huevo. Me están queriendo buscar enemigos y yo no soy enemiga de nadie”.

Además, Carolina destacó la aclaración pública que hizo Milagros cuando comenzó a recibir ataques por parte de los seguidores de la modelo. “Fue muy amable de su parte contestar porque no tenía que contestar nada. Le agradezco a Milagros. Vi también a mis fans poniendo cosas como locas. La prensa enciende la mecha, la gente que me quiere reacciona y es incómodo porque es la mamá de los hijos de mi pareja de este momento”.

La prensa enciende la mecha, la gente que me quiere reacciona y es incómodo porque es la mamá de los hijos de mi pareja de este momento

“Trato de proteger a todos los de alrededor. Hay gente que termina lastimada sólo porque está conectada conmigo. Siento que termino haciéndole mal a otra gente. Y yo no tengo nada que ver con esto. No quiero generarle problemas a nadie. No quiero. Es re incómodo para todo el mundo estar tan atento a todo. Para mí ni hablar, lo único que hago es pedir disculpas”.

Consultada sobre la reacción de su novio, la conductora respondió: “Fue una sorpresa para todos. Lo del otro día de la foto, ahora esto. Es: ‘Wow, tu mundo es un caos’. Los demás tienen que estar aprendiendo a toda velocidad un mundo que desconocen y no saben que genera tanto interés”.

La exposición, según “Pampita”, afecta la relación. “Influye mucho todo lo mediático porque hace daño. Hay que aceptar el combo entero, con todo esto que viene incluido. Le mando un beso enorme a Milagros que se comió este garrón de sorpresa y sin mala intención. ¡Lo siento mucho!”.