El furioso like de la ex suegra de De Paul contra Tini, la remera de la discordia y qué dijo la ex del jugador

Se volvió a picar. Después de que Rodrigo De Paul confirmara su separación de la modelo y madre de sus dos hijos, Camila Holms, la ahora ex suegra del deportista le dio un furioso like a un posteo en el que acusan a Tini Stoessel de rompe hogares y alimentó los rumores de relación entre el futbolista y la cantante. Además, qué dijo Tini y el llamativo posteo de Holms después de que su ex confirmara la separación definitiva.

Quien se percató del llamativo "like" de Liliana (la madre de Camila) fue la periodista Estefanía Berardi. En el mismo, una seguidora de Holms plasmó en Instagram duras críticas hacia Tini: "No tenés comparación. Mucho más mujer, mamá, todo... y eso que no te conozco, ni vale la pena saber que te perdió como pareja. Se va a arrepentir cuando se dé cuenta de la diferencia de edad con Tini, vos le diste una familia, todo... Algo lindo va a venir a vos, alguien que te valore mucho más".

El "me gusta" de la ex suegra de De Paul no hizo más que alimentar los rumores de relación con Tini, que comenzaron en septiembre del año pasado. Tal es la escalada de rumores, que la propia cantante interrumpió una conferencia de prensa del Festival de Villa María para aclarar que se encuentra soltera y explicar qué la une al futbolista de la Selección argentina.

"No estamos, tenemos una muy linda relación; han pasado muchas cosas desde que nos conocemos, hace ya cinco o seis años. Hemos vivido un montón de cosas. Hay un montón de cariño, pero en este momento estoy soltera", aseguró Tini.

Sin embargo, Berardi encontró otra pista secreta en las redes. Se trata de una llamativa remera que De Paul publicó en los últimos días y que Tini había usado en un live tiempo atrás. "Rodrigo acaba de subir esta foto. Miren bien los detalles. Miren su remera. Es la misma que Tini usó en un live hace un tiempo", señaló la panelista de Mañanísima.

Mientras De Paul se volvió a llamar a silencio tras confirmar su separación, Holms activó sus redes sociales y compartió un llamativo mensaje en su cuenta de Instagram desde el borde de una pileta: "Sean felices. Vivan y dejen vivir". Cortito y al pie.