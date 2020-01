El furioso mensaje de Antonela Roccuzzo con un seguidor que se pasó de la raya: "¡Te fuiste al carajo!"

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo suelen revolucionar las redes sociales con sus publicaciones. El astro del Barcelona tiene en su cuenta de Instagram alrededor de 140 millones de seguidores, mientras que a la rosarina la siguen más de 12 millones de personas. Ambos aprovechan las redes para compartir cientos de postales, en su gran mayoría familiares.

Pero si bien la pareja se destaca por su bajo perfil y por hacer oídos sordos a las numerosas críticas que se reproducen en estas plataformas, Antonela no dudó en salir a defender en redes sociales​ a Ciro, el más pequeño de sus hijos, a raíz de un insólito comentario de un seguidor que aseguraba que el nene de tan solo un año “no existía” dado que no aparece en muchas de las fotos de la familia.

Cabe destacar que Antonela, a diferencia de Thiago y Mateo Messi, mantiene la exposición del menor de sus hijos a la mínima expresión. Esto llevó a los internautas a elaborar numerosas y disparatadas teorías. La más habitual es que Ciro Messi no existe.

Cansada de estos comentarios, la rosarina salió a responderle por privado a un usuario que se pasó de la raya: “La verdad que no suelo hacer esto, pero siento que te fuiste al carajo, quizás creés que sos gracioso o pensás que está bien joder con esas cosas, total no te afecta en nada".

"Ahora por tu pelotudez yo tengo que leer comentarios en fotos de mi hijo bebé de 1 año, que dicen que está muerto o que no existe o cosas que realmente en mi vida creí que tendría que leer sobre un hijo mío“, le escribió, furiosa, la mujer de La Pulga.

Y cerró: “Obviamente, no puedo esperar más porque si hay gente tan idiota como vos para hacer este tipo de comentarios sobre un bebé, no tendría que sorprenderme. Pero te juro que me cuesta entenderlo que haya gente tan estúpida. No entiendo tu sentido del humor pero cuando hablás de niños tendrías que ir con más cuidado”. Si bien fue en privado, el mensaje de Antonela no tardó en hacerse viral y ya recorre las redes sociales a gran velocidad.