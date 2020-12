El furioso mensaje de Dalma y el desconsuelo por la muerte de Diego: "Y si los giles hablan..."

Las últimas horas fueron de máxima tensión para la familia Maradona, luego de que la pericias toxicológicas que le practicaron al cuerpo de Diego arrojaron, entre otras cosas, que el hígado estaba cirrótico y se encontraron rastros de diversos de fármacos como el antidepresivo venlafaxina, el antipsicótico quetiapina, el anticonvulsivo levetiracetam, y la naltrexona, utilizada en tratamientos por abstinencia de sustancias.

En ese contexto, con el médico de Maradona, Leopoldo Luque, y la psiquiatra que lo trataba, Agustina Cosachov, se encuentran cada vez más cercados por la Justicia. Con todas las emociones en ebullición por saber lo que pasó con su padre, una de sus hijas Dalma no pudo evitar emocionarse con la victoria de Boca ayer por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

“Y si los giles hablan es porque no saben realmente lo que me dejaste. Yo no necesito nada porque yo disfrute los mejores momentos de mi vida con vos. Colgados del palco, yo relatándote los penales cuando te ibas afuera porque preferías no verlos, los abrazos cuando le ganamos al Palmeiras en Brasil”, escribió Dalma en un posteo de Instagram con la camiseta del club Xeneixe en homenaje a Diego.

“Cierro los ojos y estamos ahí. Yo ya gané. Te extraño todos los días. No necesito más. Gracias por hacerme amar estos colores. ¡Qué lindo es ser de Boca! Gracias papá”, agregó Dalma.

En los últimos días, también su hermana Giannina había utilizado las redes sociales para expresar su enojo contra quienes sostenían, cuando su padre estaba vivo, que ella exageraba cuando planteaba que necesitaba otro tipo de atención médica.

“Todos los hijos de puta esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la loca desquiciada”, tuiteó.

“No debía pasar otra persona a darle la medicación que no sea la enfermera pero tenían miedo. Y fui yo. Me abrió la boca para que chequee que la había tomado. Lo incorporé solita. No tenés idea de lo que hablás. Como hija yo sé muy bien quién y cómo fui. Y él también”, agregó en otro tuit.

En cuanto al peritaje, los efectos de la policía científica hallaron además de áreas sugestivas de isquemia aguda y ateromatosis coronaria calcificada no oclusiva en el corazón y sistema circulatorio, el abogado de Cosachov, Vadim Mischanchuk, explicó que el astro se había sometido a chequeos cardiológicos antes de que la psiquiatra comenzara a atenderlo y en esa instancia "no hubo una recomendación de un seguimiento por cardiología”.

"Si Cosachov sabía de la existencia de esas patologías, ella tomó contacto cuando él estaba internado en una clínica y, a través de un estudio de ecodoppler cuyos médicos no recomendaron ningún seguimiento por cardiólogo", expresó.

Además, precisó que Maradona "había estado internado anteriormente a su estadía en la casa de Tigre, y antes de eso en otro lugar, y en ningún momento, a pesar de que se le hicieron estudios de corazón muy específicos, ningún médico recomendó tratamiento cardiológico".