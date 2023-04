El futuro de Marcos de Gran Hermano: extensión de contratos, una serie y dólares en efectivo

A un mes de haber finalizado Gran Hermano, comenzó el momento en el cual cada uno de los finalistas que fueron los últimos de salir de la casa más famosa, empiecen a ver qué quieren para su futuro. Si bien el haber participado del reality más visto de Argentina les abrirá un montón de puertas dentro del mundo del espectáculo y la fama, tendrán que ver realmente qué es lo que les interesa y qué les aportó el estar encerrados más de cinco meses dentro de una casa con cientos de cámaras.

En el caso de Julieta Poggio, que terminó en el tercer lugar, ya confirmó su presencia para una obra de teatro direccionada por José María Muscari en calle Corrientes y explicó que lo que más le interesa es todo lo que tenga que ver con la comedia musical. Por parte de Nacho Castañares, el subcampeón, quiere dedicarse al stream y falta que confirme Marcos Ginocchio, el ganador de la edición, que es claramente a quien todos quieren tener en su programa y espectáculo pero, el que todavía no definió.

El oriundo de Salta, que supo ganarse el corazón de todos a través de su bondad y fidelidad que marcó dentro de la casa, es el participante que más propuestas laborales tiene y al mismo tiempo el que menos decisiones tomó. Por ahora, sostiene que le gustaría ser actor y retomar clases de teatro para poder enfocar su carrera en eso.

Por el momento, su trabajo es en base a presencias que hace no sólo en fiestas sino también en países, ya visitó Uruguay, y en otras provincias. Por ello, en las últimas horas se supo que su sueldo actual es alrededor de cuatro mil dólares cada vez que asiste a un evento, aunque la mitad, por contrato, le pertenecen a Telefé que fue quien creó esa figura.

Pero no es de eso que quiere vivir. Si bien aún no lo decidió, se dio a conocer todas las propuestas laborales que tiene frente a él. En primer lugar, Telefé le ofreció extender su contrato por cuatro años más, es decir que seguirían dividiendo las ganancias en porcentaje, en ello también le ofrecieron hacerse cargo del streaming de Kuarzo, lo cual respondió que en caso de prenderse a la pantalla le gustaría hacerlo con los ex participantes Coti, Constanza Romero y con “Conejo”, Alexis Quiroga, la famosa pareja de GH y quienes supieron ser sus amigos dentro y fuera de la casa.

Otras de las propuestas fue formar parte dentro del panel de debate de la próxima edición de Gran Hermano, que si bien todavía no tiene fecha de comienzo se estima que será en octubre cuando termine de grabarse la edición de Chile en la casa ubicada en Martínez. Entre ello, también le propusieron coconducir un programa de entretenimiento junto a los otros dos finalistas, Julieta y Nacho, aunque resta saber cómo será y por dónde se emitirá.

Todo parece indicar que las mayores propuestas se basan en la televisión, porque además, al "primo", como es reconocido tras el apodo que se llevó de la casa, le propusieron ser protagonista de una serie juvenil de Disney, en la cual tendría que hacer un casting dentro de 20 días para ver si queda o no seleccionado. Y por último, le ofrecieron trabajar en Uruguay en lo que sería una serie para streaming.